Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi

DHA

ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.

ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.
Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69158 Sokak'taki iki katlı müstakil binanın giriş katındaki iki odalı evde çıktı. İddiaya göre evde uyuduğu sırada yangını fark edip, itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Mahmut Bulut, itfaiye erleri ve komşuları tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Evin üst katında oturan yaşlı bir çift ise polislerin yardımıyla binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bulut, ambulansa götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edip, "Benim kimsem yok. Bana herkes sahip çıksın. Yalnız yaşıyorum. 4 yıldır eşimden ayrıyım, giyecek başka bir şeyim yok" dedi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan Bulut, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının, elektrik sobasından çıktığı tespit edildi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı Adana’da uyuduğu sırada yangına yakalanan bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına ...
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı Trafik kazasını çocuklarıyla birlikte film izler gibi izlediler
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı Trafik ...
Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi ...
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)
YEREL HABERLER Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)
Çığda ölen madenci toprağa verildi Adana'da çığın altında kalarak hayatını kaybeden Yasin Kılıç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çığda ölen madenci toprağa verildi Adana'da çığın ...
Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı"
YEREL HABERLER Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve ...
Tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü
YEREL HABERLER Tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü
Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu
Yalçın Öcal, kitaplarını imzalayacak
YEREL HABERLER Yalçın Öcal, kitaplarını imzalayacak
Tosun: "Elimizden değil, yüreğimizden geleni yapmalıyız"
YEREL HABERLER Tosun: "Elimizden değil, yüreğimizden geleni ...
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (2)
YEREL HABERLER Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (2)
Başkan Karalar: "Rant uğruna dünya tahrip ediliyor" Başkan Zeydan Karalar, para için iklim değişikliğine yol açanlarla mücadele etmenin kolay olmadığını sböyledi
YEREL HABERLER Başkan Karalar: "Rant uğruna dünya tahrip ...
Adana’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Adana’da kar yağışı kartpostallık görüntüler ...
Başkan Kocaispir: "Güzel işler yapacağız" Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, artık Adana’da sel baskını ve evleri su basmasının konuşulmaması gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: "Güzel işler yapacağız" Yüreğir ...
Aracının camını kırıp, tarla parası 450 bin lirayı aldılar
YEREL HABERLER Aracının camını kırıp, tarla parası 450 bin lirayı ...
Astsubay eşini "Güle güle aşkım" diyerek uğurladı Hastalığı nedeniyle Antalya’da tedavi gören astsubay hayatını kaybetti Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdinç Bingül’ün askeri manga omzunda cenazesi taşınırken, gözyaşları içerisinde eşine son görevi yapan Melike Bingül, “Güle güle aşkım” dedi
YEREL HABERLER Astsubay eşini "Güle güle aşkım" diyerek ...
Köpeğin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi Portakal bahçesini kontrole gidip köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybeden Hatip Sayılgan’ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına verildi Kayınbiraderi Servet Baysal, “Acımız çok büyük. Böyle sorumsuzluk, hayvanseverlik olmaz. Bahçelerimize giremiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi
YEREL HABERLER Köpeğin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına ...
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa ...
Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar Adana'da bir kişinin tarla satın almak için çektiği 450 bin lira para, aracının camı kırılarak çalındı
YEREL HABERLER Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı ...
Çığ altında hayatını kaybeden işçinin ağabeyi gözyaşlarına boğuldu Çığ faciasında ölen Yasin Kılıç'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Çığ altında hayatını kaybeden işçinin ağabeyi ...
Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"
YEREL HABERLER Barut: "Üreticinin mağduriyeti büyük"
FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı
Çığ altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Çığ altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden ...
Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"
YEREL HABERLER Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X