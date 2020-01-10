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Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı 

DHA

ADANA'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde ev sahibi tarafından yakalanan S.D., bugün de ailenin otomobilini ateşe verdi. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde ev sahibi tarafından yakalanan S.D., bugün de ailenin otomobilini ateşe verdi. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. S.D., birkaç gün önce gece saatlerinde hırsızlık amacıyla aynı mahallede oturan Mehmet Ok'un evine girdi. S.D., Ok'un kızı tarafından fark edilince kaçtı. Mehmet Ok., dün gündüz saatlerinde durumu S.D.'nin babasına anlattı.
Bugün saat 04.00 sıralarında Mehmet Ok'un evinin önüne park ettiği otomobili, ateşe verildi. Bitişikte oturan kuzeni, durumu Mehmet Ok'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi. 
Olayın ardından polisler birlikte komşusunun evinin güvenlik kamerasını inceleyen Ok, otomobilin S.D. tarafından kundaklandığını gördü. Şüphelinin daha önce hırsız amacıyla evine girdiğini belirten Ok, "Baktık bizim mahallenin çocuğu. Arkasına koştuk ama yakalayamadık. Sabah gittim babasına söyledim. Oğlun böyle böyle yaptı dedim. O da 'ben ona kızarım' dedi. Demek kızmış ki bu gece de gelip arabayı yakmış. Kamera görüntüsünden de o olduğu tespit edildi" dedi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:06
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