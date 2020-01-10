Akay, üniversite hazırlık seti dağıttı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyenin ücretsiz kurslarında eğitim gören öğrencilere üniversiteye hazırlık seti dağıttı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyenin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği kurslara katılan 600 öğrenciye hazırlık seti dağıttı.

Bakımyurdu Caddesindeki ek binada kursiyerleri ziyaret eden Başkan Akay, YKS’ye hazırlanan öğrencilere eşit ağırlık ve sayısaldan oluşan hazırlık seti dağıttı. Bilgili, çağdaş ve aydın nesiller yetiştirilmesine katkı vermeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Akay, ülkenin okumuş ve kendisini geliştirmiş gençliğe ihtiyacının olduğunu kaydetti. Öğrencilere hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulunan Başkan Akay, “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır” dedi.

Seyhan Belediyesi tarafından lise ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor. Yaklaşık 20 eğitimcinin görev aldığı kurslara katılan LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere, hazırlık kitapları, testler ve deneme sınavlar ücretsiz olarak temin ediliyor.

ADANA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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