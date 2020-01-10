Toroslar EDAŞ kesintisiz enerji için kış çalışmalarını sürdürüyor Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere yapılan yatırımlar dahilinde, şebeke altyapı bakımları, malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA kurulumları tamamlandı

Toroslar EDAŞ, önümüzdeki zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hizmet verdiği 6 ilde, kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere yapılan yatırımlar dahilinde, şebeke altyapı bakımları, malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA kurulumları tamamlandı.

Toroslar EDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde sorumluluk bölgelerindeki altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA’nın kurulumları sağlandı.



Afete karşı drone desteği

Zorlu kış şartlarında devam edecek bakım ve onarım çalışmaları için yeni teknolojiler sahaya taşınıyor. Bu yıl yine bir ilki gerçekleştirilerek, hem bakım sürecinde hem de olası afet durumunda kullanılmak üzere toplamda 11 adet drone alımı tamamlandı.

Olası afet durumları için ihtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda afet malzeme stoğu hazırlandı. Kar yağışının yoğun olması beklenen bölgelerde kullanmak için mevcutta bulunan 2 adet paletli kar aracına destek olarak 3 adet paletli kar aracı alındı ve kullanılmaya başlandı.

Kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükü problemini çözmek için 200 adet buz yükü aparatı alımı gerçekleştirildi.



SCADA ile uzaktan müdahale

Toroslar EDAŞ tarafından “merkezi kontrol ve kumanda sistemi” olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebiliyor. Mevcutta bulunan SCADA sistemine 2019 yılında 60 merkez ilave eden Toroslar EDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükününün uzaktan görülmesini sağlayan Trafo SCADA sistemini de 500 adet merkezine kurdu.

Bölgesindeki 8 milyondan fazla nüfusa hizmet veren saha ekipleri, zorlu kış şartları ile mücadele ederken 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

ADANA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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