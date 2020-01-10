Altınoran’da "Yeni Bir Yol" sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altınoran’da "Yeni Bir Yol" sergisi

İHA

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği tarafından "Yeni Bir Yol" sergisi açıldı.

Altınoran’da "Yeni Bir Yol" sergisi

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği tarafından "Yeni Bir Yol" sergisi açıldı.
S.Haluk Uygur, Gülsüm Ünal, Mehmet Dilci, İsmail Ökke, Aylin Sofuoğlu, Ayber Hastürk, Nesrin Karataş, Yeşim Mendi, Meltem Aydın, Pelin Emrahoğlu, Ayşe Ateşoğlu ve Fatih Varkara’dan oluşan fotoğraf sanatçılarının açtığı “Yeni Bir Yol” başlıklı sergi beğeni topladı.
Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği galerisinde açılan sergide konuşan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, “Biz, sessiz çığlık atıyoruz, düşündüklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Dünya değişiyor. Bu değişimi hala eski sınırlar içerisinde hissedeceksek geride kalırız. Düşünün sizi 1820’li yıllara götüreyim, o zaman fotoğraf diye bir kavram yoktu. Ama yeni kavram çıktı, 1890’larda sinema çıktı, artık yeni bir şey çıkıyor. Biz 5 senedir söylüyoruz, Altınoran’da yıllardır sanat tarihi, bilim, felsefe, çalışarak bizzat bunların üzerinde görerek sahiplerinden dinleyerek yapıyoruz” dedi.
Artık enstantane, diyafram gibi şeylere öğrenmeye gerek olmadığını ifade eden Uygur, şunları söyledi:
“Artık geçmişi bilip, bugünlere yoğrulup geleceğe yorum yapmak zamanı geldi, hele bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu çığlık sanat dünyasında çok iddialı bulabilirsiniz, biz usandık artık, yan yana konulmuş doğadaki en güzel görüntülerin kopyasını duvarlara asılmasından. Biz doğada var olanı zaten gidip orada görüyoruz, ama biz istiyoruz ki düşündüklerimizi anlatalım. Bu ne bir fotoğraf, ne bir resim ne başka bir şey. Bir isim vermek gerekirse ilk defa biz mi kullanıyoruz bilmiyorum, biz açık sanat diyoruz."
Uygur, küreselleşen diyerek söyledikleri bu kocaman dünyada aslında insanın gittikçe küçüldüğü ve mağarasına girdiğini kaydederek, “Biz bu küçülme içinde etrafımızdaki nesnel varlıkları ne kadar küçültsek, öznel dünyamızda düşüncelerimizin o kadar büyük potaya çıkacağını düşünerek de fotoğrafların boyutlarını da bilerek, isteyerek küçülttük. Burada 5 santimlik fotoğraflar var. Önemli olan koca koca basılması değil, ne anlatmış olduğudur diye düşünüyoruz. Eğer ki böyle bir sanat çalışması beğeni bulduysa gelecekte arkamızdan çok insanın geleceği işareti olarak görülebilir. Bu yeni bir yol arayışının ilk adımdır bu. Acaba Adana’dan bir ekol çıkar mının yıllardır süren bir çalışmasıdır. Bu çalışmayı yapan 12 arkadaşımızdan hiç biri kursiyer değil, hepsi onlarca yıldır fotoğraf çalışması yapan, daha evvelden klasik fotoğraf denilen hepsini yapmış ve sergilerini açmış kişilerdir” şeklinde konuştu.

ADANA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan’da sürücülere 2 milyon 95 bin 216 TL trafik cezası kesildi
YEREL HABERLER Kozan’da sürücülere 2 milyon 95 bin 216 TL trafik ...
Toroslar EDAŞ kesintisiz enerji için kış çalışmalarını sürdürüyor Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere yapılan yatırımlar dahilinde, şebeke altyapı bakımları, malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA kurulumları tamamlandı
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ kesintisiz enerji için kış ...
Özgan: "Kozan, dünya turizmine kapılarını açmayı hak ediyor"
YEREL HABERLER Özgan: "Kozan, dünya turizmine kapılarını açmayı hak ...
Adana, Osmaniye, Hatay OSB’leri omuz omuza Osmaniye ve Hatay OSB’leri Adana OSB’de toplantıda buluştu
YEREL HABERLER Adana, Osmaniye, Hatay OSB’leri omuz omuza Osmaniye ...
Akay, üniversite hazırlık seti dağıttı
YEREL HABERLER Akay, üniversite hazırlık seti dağıttı
Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim ...
Cinsel gücü arttırıcı çikolata ve haplar yasaklı ürün çıktı Adana'da geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen ürünlerin iki bakanlığın yasaklılar listesinde olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Cinsel gücü arttırıcı çikolata ve haplar yasaklı ürün ...
Evdeki çekmecelerden kaçak sigara fışkırdı Adana'da bir eve yapılan baskında çekmecelerden bin 160 paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Evdeki çekmecelerden kaçak sigara fışkırdı Adana'da ...
Kitap fuarına ünlü akını Adana'da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'na ünlü isimler yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar da yazarlara kitaplarını imzalatmak için birbiriyle yarıştı Sanatçı Zafer Algöz, yakın zamanda bir kitabının daha çıkacağını, kitap fuarına ilginin de çok sevindirici olduğunu söyledi Yılmaz Vural da çıkardığı kitabını imzalarken, otobiyografilerin çok önemli oluğunu söyleyerek, herkese kitap okumayı tavsiye etti
YEREL HABERLER Kitap fuarına ünlü akını Adana'da bu yıl 13’üncüsü ...
Seyhan’da komisyon krizi Seyhan Belediye Meclisi Müşterek Komisyonu saat 16.00’da toplantıya çağrıldı. Saat 16.45’e kadar CHP’li komisyon üyeleri gelmedi. Cumhur İttifakı ayrılınca CHP’liler komisyon toplantısı yaptı. Buna Cumhur İttifakı tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu meclis toplantısı başlayınca, komisyon toplantısını kabul etmediklerini, komisyonun yeniden toplanmasını istedi, CHP’liler, muhalefetten özür diledi
YEREL HABERLER Seyhan’da komisyon krizi Seyhan Belediye Meclisi ...
Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı 
YEREL HABERLER Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin ...
Kar kimine esaret kimine eğlence
YEREL HABERLER Kar kimine esaret kimine eğlence
Kendisini babasına şikayet eden kişinin arabasını kundakladı Adana’da hırsızlığa girdiği evin sahibi tarafından babasına şikayet edilen bir kişi öfkelenip şahsın otomobilini ateşe verdi
YEREL HABERLER Kendisini babasına şikayet eden kişinin arabasını ...
Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi
YEREL HABERLER Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, ...
Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı Adana’da uyuduğu sırada yangına yakalanan bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına ...
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı Trafik kazasını çocuklarıyla birlikte film izler gibi izlediler
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı Trafik ...
Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi ...
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)
YEREL HABERLER Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)
Çığda ölen madenci toprağa verildi Adana'da çığın altında kalarak hayatını kaybeden Yasin Kılıç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çığda ölen madenci toprağa verildi Adana'da çığın ...
Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı"
YEREL HABERLER Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve ...
Tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü
YEREL HABERLER Tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü
Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu
Yalçın Öcal, kitaplarını imzalayacak
YEREL HABERLER Yalçın Öcal, kitaplarını imzalayacak
Tosun: "Elimizden değil, yüreğimizden geleni yapmalıyız"
YEREL HABERLER Tosun: "Elimizden değil, yüreğimizden geleni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X