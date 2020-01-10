Evlerinin çöküşünü oturup izlediler Adana’da evlerinin temeline su giren ve yıkılmaya başlayan evde oturan Tik ailesi perişan oldu Kan kanseri Hatun Tik’in yıkılmaya başlayan evinin önünde yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı

Adana’da 2 gün önce temeline giren su nedeniyle yıkılmaya başlayan evde yaşayan aile perişan oldu. Kan kanseri Hatun Tik’in yıkılmaya başlayan evinin önünde yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.

Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 20 yıllık evlerinde yaşayan yüzde 84 engelli Ali Tik ve kan kanseri Hatun Tik’in 2 gün önceki yağmurda evlerinin arka cephesine su birikti. Biriken su evin temelini kaydırdı. Dün ise evin önündeki toprakta ve evde derin yarıklar oluşunca aile tedbir almak amaçlı eşyalarını toplayıp yakınlarının evine sığındı. Bugün ise eve gelen aile, evlerinin duvarlarının yıkıldığını ve yarıkların arttığını görünce evin önünde ağıt yaktı.

Geçen haftalarda yaşanan afetten de etkilendiklerini ve şimdi evsiz kaldıklarını söyleyen Hatun Tik, “Devlet bana yardım etsin. Allah rızası için bana baksınlar. Evsiz kaldım. Oğullarım üniversite okuyor. Yarın gelecekler ev yok” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ali Tik ise, “Ne oldu tam anlamadım. Birden çatlaklar başladı. Canımızı zor kurtardık” diye konuştu.

Aile, şimdi komşularıyla birlikte sokakta oturup evlerinin çöküşünü izliyor. Polisin de evin ani yıkılması durumunda tedbir amaçlı sokakta beklediği öğrenilirken, Çukurova Belediyesi ise Pazartesi günü için eve yıkım kararı verdi.

ADANA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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