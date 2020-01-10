10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı ÇGC Başkanı Cafer Esendemir: "Yargısız infaz yapan, kişilik haklarına saygı göstermeyen, bayramdan bayrama seçimden seçime gazete yayınlayan, muhabirlik değil muhbirlik yapanları aramızda görmek istemiyoruz"

Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) tarafından bir dizi etkinlikle kutlandı.

Gün nedeniyle ilk olarak ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Sait Güleç, Genel Sekreter Mehmet Ömer Üney, Mali Sekreter Mutlu Mete, Yönetim Kurulu üyeleri Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Arat, Süreyya Uri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Basın Anıtı’na geçildi.

Atatürk Anıtı’ndaki törene CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin ile önceki dönem CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Baro Başkanı Av.Veli Küçük, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ASGD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz ile gazeteciler katıldı.

Basın Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulunduktan sonra Basın Özgürlüğü meşalesi yakıldı. Basın Anıtı’nda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ÇGC Başkanı Cafer Esendemir yaptı. Esendemir konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"1970’den 2000’li yıllara kadar olan zaman dilimini düşündüğümüzde; Adana’daki yaygın gazete bürolarında 20’nin üzerinde, çoğu sendikalı olan gazeteci çalışıyordu. Bugün sendikalı olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez, çoğu gazeteci sendikasız çalışmak zorunda kalıyor. Bugün basın sektöründe sendikalı çalışma oranı yüzde 5’lerin altına düşmüştür. Ülkemizdeki çalışma hayatı için sendikal çalışmayı destekleyen medya mensupları; kendi haklarına ise ilgisiz durumda.

İletişim araçlarınının çeşitlendiği günümüzde; denetimsiz şekilde ortalıkta dolaşan, kendisini 'gasteci' olarak lanse eden, istediği olmayınca baskı, tehdit ve şantaja yönelen mesleğimizin ayrık otları temizlenmedikçe, basın güç kaybetmeye mahkumdur. Yargısız infaz yapan, kişilik haklarına saygı göstermeyen, bayramdan bayrama seçimden seçime gazete yayınlayan, muhabirlik değil muhbirlik yapanları aramızda görmek istemiyoruz."

Basının toplumun aynası olduğunu söyleyen Esendemir, "Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlar neyse, basının sorunları da aynıdır. Özgür bir basın ve daha çağdaş ekonomik bir çalışma düzeni istiyoruz. Yaşadığımız sorunlara çözüm reçeteleri üretecek olan da sahip olduğumuz meslek örgütlerimiz ve örgütlü gücümüzdür. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmadığımız, mesleğimizi kirleten insanlara karşı kararlı bir duruş sergilemediğimiz, mücadele azmimizi ve kararlılığımızı haykırmadığımız ve dik durmadığımız sürece; geçmişte yaşanan bayramları daha çok ararız.

Sözde yerel medya dostlarının lafta değil icraatlarda da kendilerini göstermelerini, bayilerden gazete almalarını, abone olmalarını, ilan vermelerini ve çevrelerini de bu konuda yüreklendirmelerini istiyoruz. Bu vesileyle basın meslek ilkelerine saygılı, insan hak ve özgürlüklerinden yana olan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; özgür basın için verdiklerini mücadelede hayatlarını kaybeden meslektaşlarımızı saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

ADANA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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