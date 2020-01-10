Karalar: "Halk lehine çalışan özgür basın hepimizin yararına"

Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Kurtuluş Mücadelesi’ne karar verilen konakta, basın özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işini özgürce ve halk yararına yapan basın kuruluşlarına ve gazetecilere ihtiyaç bulunduğunu söyleyerek, medyanın özgürce çalıştığı günlerin yakın olduğuna inandığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Şakirpaşa Konağı’nda etkinlik düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, cemiyet üyeleri ile gazetecilerin katıldığı etkinlikte, basın özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı.

Başkan Zeydan Karalar’ın basın çalışanlarına kendi elleriyle sucuk ekmek pişirip ikram ettiği etkinlikte ilk sözü alan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, “10 Ocak 1961 tarihinde gazetecilere verilen haklarla bayram olarak kutlanan, ancak 1971 darbesi sonucu geri alınan haklar nedeniyle bayram olmaktan çıkan ve Çalışan Gazeteciler Günü ismiyle gündemde olan önemli bir gündeyiz. Bugün medya can çekişiyor. Ekonomik olarak da büyük sorunlar yaşayan medyamız, özgürce çalışamıyor. Türkiye’de birçok yerel ve yaygın gazete kapanmış, bir çoğu da neredeyse yoğun bakım altında. Bizler medyaya, özellikle yerel medyaya sözde değil özde destek istiyoruz. Bayilerden gazete alarak, ilan vererek, abone olarak ve okuyucu olarak destek verilmesini, sadece gazetelerin değil radyoların televizyonların da desteklenmesini istiyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, tarihi Şakirpaşa Konağı’nda, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde, medyayla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle buruk hissettiklerini belirtti. Karalar, “Basın bir ülkede 4. güçtür. 4. güç olmalıdır. İşini iyi yapan, amacı sadece vatandaşa doğru haber ulaştırmak olan, yapıcı eleştiride bulunan, eksikleri gören ve dikkat çeken basın, halkın ve yöneticilerin yararınadır. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin Gazeteci Yılmaz Özdil’e layık gördüğü ödülü kendisine verirken söylediğim gibi, devleti ve önemli kurumları yönetenler basının özgür olmasını istemeliler. Çünkü yapıcı çalışan, görevini yapan basın, sizin görmediklerinizi, farkına varamadıklarınızı gösterir ve eksiklerinizi gidermenizi sağlar. Dolayısıyla basın özgürlüğünü hepimizin bu mantıkla savunması gerekiyor” diye konuştu.

Yakın gelecekte basının yeniden özgürleşeceğine inandığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Hepimizin bu konudaki uğraşı zaten var. Türkiye’mizde demokrasinin köklü hale gelmesini, hukuk devleti özelliğimizin pekişmesini, basın mensuplarının ve diğer mesleklerde çalışanların işlerini baskı altında kalmadan yapabilmesini istiyoruz” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu anda içinde bulunduğumuz tarihi konağa da değinmeden geçemeyeceğim. Bilirsiniz ben yaklaşık 10 yıldır söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Mücadelesi’ne ilişkin ilk toplantıyı yaptığı yer Şakirpaşa Konağı’dır. O zaman Ceyhan’ın komutanı İzzet Paşa, Cemil Nardalı, Menemenci, bölgedeki diğer komutanları ve kentin önemli isimlerini çağırır. Uzun toplantılar yapar ve Kurtuluş Savaşı vermeye karar verir. Mustafa Kemal Atatürk daha sonra ‘Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da doğmuştur’ diyerek, Adana’yla ilgili bu gerçeği dile getirmiştir. Bu konağın öyle de bir özelliği, tarihi bir önemi var.”

ADANA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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