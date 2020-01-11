Adana’da 2 bin 708 polisle asayiş uygulaması Adana’da akşam saatlerinde düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan arana 42 kişi yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın denetiminde 2 bin 708 polisin katılımıyla asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması düzenlendi. Havadan helikopter destekli,2 bin 708 polisin katıldığı uygulamada, 8 bin 55 kişinin GBT’sine bakıldı. Trafik uygulamasında, 2 bin 758 araç incelenirken, 23 araç trafikten men edildi. 56 araca 51 bin 641 TL para cezası uygulandı. Umuma açık ve trafik denetlemelerinde yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Umuma açık kafe ve barlarda yapılan uygulamada, 10 iş yerine ve 7 kişiye idari işlem yapıldı. Yapılan idari işlem sonucunda 16 bin 20 TL para cezası uygulandı. Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları arabaları aradıktan sonra eğitim dedektör köpeklerde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ktabanca, 2 adet kesici ve delici alet, 1.3 gram eroin maddesi, 3.6 gram esrar maddesi, 0.23 gram metamfetamin maddesi ile 85 adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş uygulama noktalarına gelerek denetlemede bulunduktan sonra durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti.

ADANA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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