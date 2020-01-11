Türk Kızılayı, savaş mağduru 1 milyon sivili giydirdi

TÜRK Kızılayı, Suriye'de açtığı 6 Sevgi Butiği mağazasında 1 milyonun üzerinde savaş mağduru sivile, 4 milyon 100 bin kıyafet dağıtımı yaptı. Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan, İdlib'de 2, Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ise 4 tane Sevgi Butiği bulunduğunu, önümüzdeki hafta Tel Abyad'da bir butik daha açacaklarını kaydetti.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'de ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanı devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi´nin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı da 400 bine ulaştı. Son iki ayda, İdlib'den, terörden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesine 17 bin 360, Zeytin Dalı Harekatı bölgesine ise 16 bin sivilin göç ettiği belirtildi.

Savaş mağdurlarının gıda, barınma, eğitim, sağlık ihtiyaçlarını gidermek için büyük operasyonlar gerçekleştiren Türk Kızılayı, İdlib'de 2, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde ise 4 tane olmak üzere toplamda 6 Sevgi Butiği ile savaş mağduru sivillerin giyecek ihtiyacını karşılıyor. Kamp ve yetimhanelerde kalan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip puan çeki dağıtan Türk Kızılayı ekipleri, savaş mağdurlarının butiklerde beğendikleri kullanılmamış ürünleri ücretsiz alabilmelerini sağlıyor. Sevgi Butiklerinde tüm tarzlarda kadın, erkek, çocuk giyim malzemeleri bulunuyor. Öte yandan, Türk Kızılayı'nın bakımını üstlendiği Tayyibe Yetimhanesi'nde kalan kadınlar da usta öğreticilerden öğrendikleri dikiş-tasarım becerileriyle ürettikleri giyecekleri, Sevgi Butiklerinde savaş mağduru kardeşleriyle buluşturuyor. Yetimhanede kalan kadınlar hem meslek sahibi olurken, hem de hayırseverlerin Türk Kızılayı'na yaptığı bağışlar üzerinden ürettikleri ürün sayısına göre para kazanıyor.

'4 MİLYON 100 BİN GİYSİ DAĞITIMINDA BULUNDUK'

Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan, önümüzdeki hafta Tel Abyad'a da Sevgi Butiği açacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Giyecek yardımını çeşitli yerlere giderek dağıttığınızda bedenlerde problemler oluyor. Butik projemizde biz tespit ettiğimiz aileleri araçlarımızla gidip alıyoruz, alışverişten sonra tekrar aldığımız yere bırakıyoruz. İnsanlar burada istedikleri bedende ürünleri, beğendikleri, kendilerine yakıştırdıkları şekilde ücretsiz alabiliyor. En önemlisi, Suriye'de uzun zamandır devam eden göç olayı nedeniyle insanların biraz çalışması da gerekiyor. Türk Kızılayı markalı ürünlerimizi üreten Tayyibe Yetimhanesi'ndeki kadınlar da iş yapmış, para kazanmış oluyor. Bu projeye 2015 yılının sonunda başladık. 4 milyon 100 bin giysi dağıtımında bulunduk. Bu da bölgeye baktığımızda 1 milyon 100 bin kişinin sevgi mağazalarında giyinip çıkmış demektir. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun."

'TÜRK KIZILAYI'NDAN ALLAH RAZI OLSUN'

İdlib'in güneyinde, bombardıman altındaki Arihah bölgesinde saldırılar nedeniyle 4 çocuğundan 3'ünü ve eşini kaybettikten sonra Türkiye sınırı yakınlarına gelerek derme çatma bir çadırda yaşamaya başlayan Sene Barudi (40), "Burada Türk Kızılayı'ndan Allah razı olsun. Yememizi, içmemizi, barınmamızı, buradaki butikten ücretsiz alışveriş yapmamızı sağlıyor. Bu şekilde geçinebiliyoruz" dedi.



ADANA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.