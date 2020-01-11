Liselilere “Meslek Seçimi ve Kariyer” semineri

Adana’nın Kozan İlçesinde Liseli öğrencilere yönelik “Meslek Seçimi ve Kariyer” konulu seminer verildi.

Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleşen ve Kozan Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen seminere Dr. Nilay Kayhan konuşmacı olarak katıldı.

Kayhan, öğrencilere alan seçimi, alan seçiminin önemi, geleceğin meslekleri ve kariyer planlaması nasıl yapılır? Gibi konuları anlattı. Dr. Kayhan, konuşmasından sonra öğrencilerin sorularını da cevapladı. Ders ve alan seçiminin başladığı dönemde yapılan seminer öğrencilerden büyük beğeni topladı.

Seminer sonunda Dr. Nilay Kayhan’a Kozan Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Osmanca tarafından çiçek ve plaket takdiminde bulunuldu.

ADANA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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