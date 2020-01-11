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Mehmetçik İlkokulu öğretmenleri, 3 günde 60 aileyi ziyaret etti

İHA

Adana'nın Ceyhan İlçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Okul Aile El Ele" projesi kapsamında her hafta 139 okul, 139 aileye ev ziyareti gerçekleştiriyor.

Mehmetçik İlkokulu öğretmenleri, 3 günde 60 aileyi ziyaret etti

Adana’nın Ceyhan İlçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Okul Aile El Ele" projesi kapsamında her hafta 139 okul, 139 aileye ev ziyareti gerçekleştiriyor.
Proje kapsamında Mehmetçik İlkokulu’nun tüm idareci ve öğretmenleri 6 9 Ocak tarihleri arasında 60 aileye ev ziyareti yaptı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle ile birlikte organizasyona katılan Okul Müdürü Mehmet Atasoy, ziyaretlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, "Tüm öğretim kademelerinde okuyan öğrencilerimizin ailelerine ilçemizdeki okul idareci ve öğretmenleriyle yaptığımız ziyaretler sonucu öğrencilerimizi daha yakından tanıma imkanı buluyoruz. Okul yöneticileri ve öğretmenlerimizin yaptıkları bu ziyaretlerin okulaile işbirliğini güçlendirdiğini, öğrencilerin okula bağlılığını artırdığını, velilerin ziyaretlerden memnun kaldığını belirttiler. Bu dönüşler ve projemizden beklediğimiz sonuçları görmek bizi oldukça mutlu etti. Her zaman olduğu gibi yaptığınız ziyaretlerde sizlerin yanındayım. Gayretleriniz ve özverinizle bu öğretim yılında da veli ziyaretlerinde arzu ettiğimiz ivmeyi sağlayacağımızdan eminim. Projede görev alan yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, bizleri misafir eden velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

ADANA

11 Ocak 2020 Cumartesi

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