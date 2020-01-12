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13 yıl sonra gelen borçla şaşkına döndü 2007 ile 2015 yılları arasında sattığı 2 motosiklet ve 1 ...

İHA

Adana'da 2007 ile 2015 yılları arasında sattığı 2 motosiklet ve 1 otomobile geçen hafta 3 bin 858 TL'lik vergi borcu cezası gelen Ali Avan şaşkına döndü. Avan, cezalara itiraz edeceğini söyleyerek, "Gerekli yerlere itirazımı yapacağım. Satmış olduğum araçlarla ilgili borcum var ise nasıl satışın yapıldığına oradaki görevliler de şaşırdı" dedi.

13 yıl sonra gelen borçla şaşkına döndü 2007 ile 2015 yılları arasında sattığı 2 motosiklet ve 1 otomobile geçen hafta vergi borcu cezası gelen Ali Avan, ‘Vergi borcu yoktur’ yazısı aldığını ve devir işlemlerinde sıkıntı yaşamadığını belirtti

Adana’da 2007 ile 2015 yılları arasında sattığı 2 motosiklet ve 1 otomobile geçen hafta 3 bin 858 TL'lik vergi borcu cezası gelen Ali Avan şaşkına döndü. Avan, cezalara itiraz edeceğini söyleyerek, "Gerekli yerlere itirazımı yapacağım. Satmış olduğum araçlarla ilgili borcum var ise nasıl satışın yapıldığına oradaki görevliler de şaşırdı" dedi.
Özel sektörde çalışan 41 yaşındaki Ali Avan, 17 Temmuz 2007 tarihinde 01 JJ 746 plakalı motosikletini sattı. Daha sonra 2011 yılında 01 BIR 66 plakalı bir motosiklet daha alan Ali Avan, bunu da 2013 yılında sattı. 2015 yılında ise 01 ZF 302 plakalı otomobil satın alan Avan, bu aracını da 2016 tarihinde sattı. Bütün satışlarında vergi dairesinden ‘Vergi borcu yoktur’ yazısı alan ve devir işlemlerinde sıkıntı yaşamayan Ali Avan, 3 Ocak 2020 tarihinde Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’ndeki evine gelen bin 200 liralık ödeme emri kağıdı ile şaşkına döndü. Bunun üzerine vergi dairesine giden Avan, 2007’de 444, 2008’de 600, 2012’de 154, 2016’da 88, 2019’da ise bin 200 lira olduğunu, toplam borcunun 2 bin 486 lira olduğunu ancak gecikme faiziyle birlikte 3 bin 858 TL’ye ulaştığını öğrendi. Vergi dairesinde öğrendikleri karşısında şaşkına dönen Avan, Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurup mağduriyetinin giderilmesini talep edecek.
Araçlarını satarken karşısına borç çıkmadığını belirten Ali Avan, “Araçları sattıktan sonra herhangi bir evrak gelmedi. 13 yıl sonra evime evrak gönderdiler. Bu borçları Adana Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğüne giderek araştırdım ve satmış olduğum araçlarla ilgili borcum var ise nasıl satışın yapıldığına oradaki görevliler de şaşırdı. Gerekli yerlere itirazımı yapacağım” diye konuştu.
Toplam borcunun 3 bin 858 TL olduğunu söyleyen Avan, “Borcum olabilir ama 13 yıldır bizim vergi dairemiz neredeydi, bana evrak göndermedi. Evrak gönderse şimdiye kadar belki ödenir giderdi. Adana Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünde görevliler bana 12 yılda devletin 5 defa af getirdiğini söyledi. Şaşırdım böyle bir cezaya. Hakkımı arayacağım. Varsa böyle bir borcum öderim. Ama haksız yere de böyle bir borç ödemem” ifadelerini kullandı.

ADANA

12 Ocak 2020 Pazar

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