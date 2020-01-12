Ressam Güher'in "Anavarza Kalesi"

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu tarafından düzenlenen, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle açılan karma sergiye Anavarza Kalesi resmiyle katılan Ressam Fatma Güher Akyüz, “Tarihte yenilmez şehir adıyla da tanınan Anavarza Antik Kenti’ni, hafızalarda yer bırakması için çizdim” dedi.

Akyüz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve görkemli giriş kapısı, kalesi, tiyatrosu ve surlarıyla dikkati çeken Kozan’daki Anavarza Antik Kenti'nin yakın bir zamanda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacağına inandığını söyledi. Akyüz, “Kozan ilçesinin Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan ve tarihte "yenilmez şehir" adıyla da tanınan Anavarza Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine yaptığı ev sahipliğiyle önemli kültür izlerini barındırıyor. Tarihçesi M.Ö. 19 yılına dayanan ve Roma İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki en önemli ordugah merkezleri arasında yer alan antik kent, Anadolu'nun bilinen en büyüğü Efes'ten daha geniş yerleşkeye sahip bulunuyor. Bu önemli yerin hafızalarda yer bırakması için çizdim” dedi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, açılan sergiyi düzenleyen Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu’na teşekkür eden Akyüz, “Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, sanata ve sanatçıya gösterilen ilgiden dolayı son derece memnun olduk. Bu etkinlikte resim, müzik, şiir, edebiyat eserleri sergilendi. Bu tür ortak karma etkinlikler, sanatı ve sanatçıyı dolayı daha çok güçlendirmekte ve sanatın gücünü ve akımlarını gelecek nesillere taşımakta, güzel olumlu etkileşimler içinde olunmaktadır” dedi.

ADANA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.