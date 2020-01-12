Tribünde kitap okudular

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımına Samsun Canik Belediye takımı ile gerçekleştirdiği mücadelede destek olmak üzere tribünlerde yerini alan Vali Mahmut Demirtaş, “Okuyorum Her Yerde, Paylaşıyorum Sevgiyle” projesi kapsamında protokol üyeleriyle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

Öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan projeye destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Demirtaş, “Daha müreffeh bir gelecek için gençlerimizin okuma sevgisini ve kitaplarla olan dostluğunu artırmalıyız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımına başarılar dileyen Vali Demirtaş, daha sonra liseler arası basketbol turnuvasında şampiyon olan Özel Adana Akdeniz Okulları öğrencilerine ödüllerini de takdim etti.

Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Vali Yardımcısı Zafer Öz de katıldı.

ADANA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.