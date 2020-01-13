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143 bin öğrenci 'Uğurlu' olmak için sınava girdi 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere ...

İHA

Uğur Okulları'nda 20202021 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı (UKS) gerçekleştirildi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Türkiye geneli 143 bin öğrenci sınavımıza katıldı. Çok yüksek bir sayı. Adana'da ise 3 bin 200'ün üzerinde öğrenci başvurusu oldu" dedi.

143 bin öğrenci 'Uğurlu' olmak için sınava girdi 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere Uğur Okulları’nda burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı gerçekleştirildi

Uğur Okulları’nda 20202021 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı (UKS) gerçekleştirildi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Türkiye geneli 143 bin öğrenci sınavımıza katıldı. Çok yüksek bir sayı. Adana’da ise 3 bin 200’ün üzerinde öğrenci başvurusu oldu” dedi.
Uğur Okulları’nın düzenlediği, öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı 1112 Ocak tarihleri arasında 44 ildeki 106 okulda gerçekleştirildi. Yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı da sunan sınav, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

“143 bin katılım”
Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları Adana kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kulaberoğlu, Türkiye’de eğitime yeni bir soluk getirmek için yola çıktıklarını, velilerden ve öğrencilerden gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, “Bu sınava 1 buçuk aydır öğrencilerimiz başvuruyor. Bu sınav öğrencilerimizin hem seviyelerini belirlemek hem de yüzde yüze varan burs sağlamak için yapılmış bir sınav. Adana’daki başvuru sayısı çok yüksek bir sayı. Türkiye genelindeki 143 bin katılım sayısı da çok yüksek” diye konuştu.

“Çağdaş, modern ve yenilikçi bir eğitim”
Rakamların velilerin Uğur Okulları’na güvendiğini gösterdiğini kaydeden Kulaberoğlu, “50 yılı aşkın süredir Uğur Okulları sadece eğitimle uğraşan bir kurum. İçerikleri Bahçeşehir Üniversitesi’nin de katkılarıyla geliştirilmiş, güncel, çağdaş, modern ve yenilikçi bir eğitim. Uğur Okulları’nda eğitim gören bir öğrencinin başka bir yerden destek almasına gerek kalmıyor” ifadelerini kullandı.

“Velilerimizin okul seçimi yaptığı bir dönemdeyiz”
Uğur Dershaneleri’nin sınava hazırlık çalışmalarının Uğur Okulları’nda şu anda hayata geçirildiğini söyleyen Nevzat Kulaberoğlu, şunları söyledi:
“Uğur Okulları’nın, Uğur Dershaneleri’nin 50 yıllık birikiminin entegre edilmiş olduğu başarılı programı var. Velilerimizin okul seçimi yaptığı bir dönemdeyiz. Okul nasıl bir geçmişe sahip, markanın sahibi kimdir gibi detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. Okulu ziyaret edip velilerle görüşmeleri, öğretmenleri hangi üniversitelerden mezun olmuş onlara bakmaları lazım. Akademik olarak okul seçiminin bu şekilde yapılması lazım.”

“Şimdiden yer ayırtılmalı”
Öte yandan Kulaberoğlu, “20192020 eğitim öğretim yılında Uğur Okulları Adana Kampüsü’nde 650’ye yakın öğrencimiz var. Önümüzdeki yıl okulumuzun dolmakta olacağını öngörüyoruz. Talep bunu gösteriyor. Bu nedenle okulumuzu düşünen velilerimiz gelip görüşüp yerini ayırtmalı” açıklamasını yaptı.
UKS, 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için, toplam 60 sorudan oluştu ve süresi 100 dakika oldu. 8, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik sınav, 80 sorudan oluştu ve süresi 120 dakika oldu. 11’inci sınıf öğrencileri için ise sınav 90 sorudan oluştu ve 120 dakika süre tanındı.

ADANA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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