Büyükşehir, asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

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Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, AdanaKarataş yolu ile Havutlu Mahallesi TOKİ arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapıyor. Barış Manço Bulvarı’nda da, yol yapımı öncesi asfalt kazıma işlemleri sürüyor.

Karataş yolu ile Havutlu TOKİ arasında kalan toplam 4,5 km uzunluğunda 6,5 metre genişliğindeki yolda altyapı çalışmalarını tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitümlü Sıcak Asfalt kaplama çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Adana’nın ana bulvarlarından olan ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu 750 metre gidiş ve 750 metre geliş, toplam 18 metre genişliğindeki Barış Manço Bulvarı’nda yol kazıma ve refüj onarım işlemlerine devam eden ekipler, altyapı çalışmalarının ardından Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) kaplama çalışmalarına geçecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her iki yoldaki çalışmanın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti.

ADANA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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