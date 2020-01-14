Adana'da 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da polis 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis önce İncirlik Park Alanı'nda durdurduğu çekicide bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ş.K. isimli zanlı da gözaltına alındı. Denizli Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ise bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bu olayda ise M.C. isimli şahıs gözaltına alındı. İki olayda toplam 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alanın iki zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.