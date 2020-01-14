Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı Adana’da traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ile çiftçinin 6 su motorunu çaldığı öne sürülen iki çocuk polisin çalışması sonrası yakalandı

Adana'da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çiftçi aynı günde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurarak su motorları ile traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ile sprial makinesi, malzeme takım sandığı, kaynak makinesi, spiral, matkap ve mazotunun çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen hırsızlık dedektifleri zanlıları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını yaşları 18’den küçük olan M.K. ve E.C.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis zanlıları evlerine baskın yaparak yakaladı. Polis zanlılarla yapılan görüşmede çaldıkları malzemeleri sattıklarını öğrenerek satılan yerlerden tek tek malzemeleri alıp sahiplerine teslim etti.

Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Traktörün otomatik dümenleme sistemi

Traktörün kendi kendine gitme sistem GPS sinyali ile çalışarak şoförün direksiyon kullanmasını elimine eden bir mekanizma. Traktördeki şoförün normal şartlar altında hem traktörü sürmekle meşgul, hem de traktöre takılı bulunan ekipmanı kontrol etmekle meşgul iken, bu sistem traktörün kumandasını kendisi gerçekleştiriyor. Araçlarda kullanılan navigasyon sisteminin farklı bir versiyonu. Araçlardaki navigasyon sistemi sürücüye sadece yol gösterirken, bu sistem ayrıca dümenleme işlemini de gerçekleştiriyor.

ADANA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.