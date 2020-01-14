Kozan'da tefeci operasyonu: 13 gözaltı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin tefecilik ve yağma suçu işleyenlere yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telecilik ve yağma suçları işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Saat 06.00 sıralarında kent merkezinde 2, Kozan ilçesinde 19 ev ve 10 iş yeri olmak üzere toplamda 31 ayrı adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş, 9 mm çapında tabanca, 75 fişek, 32 boş senet, müştekilerin adına düzenlenmiş 6 senet, müştekilerin adına düzenlenmiş 10 araç satış sözleşmesi ile çok sayıda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



ADANA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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