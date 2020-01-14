Vali Demirtaş: "Devlet tüm imkanlarını seferber etti" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde aşırı yağışların etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki yağışlarda maddi olarak zarar gören vatandaşlar için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Bizler de bu doğrultuda mağduriyetleri giderene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vali Demirtaş, Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi ile Danışment Mahallesinde aşırı yağışlardan etkilenen bölgeler ile Karataş ilçesinde bulunan DSİ pompa istasyonlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaretleri öncesinde Düzce Mahallesinde kendine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Demirtaş, daha sonra Çotlu Mahallesine giderek aşırı yağışların zarar verdiği tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerini temizleme faaliyetleri gerçekleştirilen DSİ kanal yatağı ile sürdüren Vali Demirtaş, yapılan çalışmalar ve dere yataklarının durumu hakkında da yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Demirtaş, daha sonra Danışment Mahallesini ziyaret etti. Burada yenileme çalışmaları devam eden köprüde gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceleyen Vali Demirtaş, devam eden çalışmalar hakkında da yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Gün içinde inceleme ziyaretlerine devam eden Vali Demirtaş, Karataş ilçesinde bulunan DSİ pompa istasyonlarında denetimlerde bulundu.

İstasyonların durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, buradaki ziyaretlerinin ardından Mersin ili ile doğal sınır olan Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus Köprüsü civarında su taşkınlarının yaşandığı alanlarda da incelemelerde bulundu. Tarsus Köprüsü incelemesi sırasında çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlarıyla bir araya gelen Vali Demirtaş, vatandaşların ve muhtarların kendisine ilettiği talepleri dinledi ve aktarılan hususların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Ziyaretleri sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Adana’yı günlerce etkisi altına alan yağışlar neticesinde meydana gelen sel ve su baskınlarının birçok vatandaşı olumsuz etkilediğini belirterek, “Afetin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşlarımızın hayatını normale döndürebilmek için azami gayreti gösteriyoruz. Bu afette can kaybı yaşamamış olmamız en büyük tesellimiz. Maddi olarak zarar gören hemşehrilerimiz için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bizler de bu doğrultuda mağduriyetleri giderene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş’ın inceleme ziyaretlerine Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Karataş Kaymakam Vekili Fatih Ayaz, Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar ve DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan da eşlik etti.

ADANA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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