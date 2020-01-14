Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı´nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek, hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün annesi Zübeyde Hanım´ın ölüm yıldönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar´ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.



ADANA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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