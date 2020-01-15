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Baldıza cinsel taciz sanığına beraat

DHA

ADANA´da boşandığı eşi T.B.´nin  12 yaşındaki kız kardeşi E.N.S.´ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.B. (43), delil yetersizliğinden beraat etti. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesi´ne taşımak üzere harekete geçti.
Adana´da yaşayan T.B. (32), servis şoförlüğü yapan T.S. ile 2006 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 2009 yılında bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre T.S., 2014 yılında T.B.´nin 14 yaşındaki kız kardeşi Ü.B.´ye ilgi duymaya başladı. Durumu fark eden T.B., bu nedenle kocasıyla boşandı. Çiftin kız çocukları L.S., babasını görmek istemesiyle T.S. yeniden T.B.´nin evine gelmeye başladı. 5 Haziran 2019'da klima tamiri için eski eşinin evine gelen T.S., bu sırada diğer baldızı  E.N.S.'ye elle tacizde bulundu. Bu olayı gören T.S.'nın 11 yaşındaki kızı, durumu annesine anlattı.
DOSYAYI İSTİNAF MAHKEMESİ´NE TAŞINACAK
Bunun üzerine T.B., kız kardeşi E.N.S.´den yaşadığı taciz olaylarını dinleyince Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliği´ne giderek eski eşi hakkında şikayette bulundu. Aynı gün polis ekiplerince gözaltına alınan T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 ay cezaevinde kalan T.S., Adana 6´ıncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ikinci duruşmada tahliye edilirken, üçüncü duruşmada ise hakkında beraat kararı çıktı. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesi´ne taşımaya hazırlanıyor.
`KORKTUĞUM İÇİN ANLATMADIM´
Korktuğu için 6 yaşından bu yana yaşadığı cinsel istismarı kimseye söyleyemediğini anlatan E.N.S., "Genellikle oyun parkına götürüyordu. Orada oynadıktan sonra evlerine götürüyordu, orada oluyordu. Servisçilik yaparken serviste oluyordu. Ailemle birlikte rahat yaşamak istiyorum. Korktuğum için kimseye anlatamadım. Olay, L.S.´nin annesine söylemesiyle ortaya çıktı" diye konuştu.
`BULUŞTUĞUMUZDA KIZ KARDEŞİMİN DE GELMESİNİ İSTİYORDU´
Eski eşinin kız kardeşine ilgi duymaya başladığını öğrenince boşandıklarını öne süren T.B. ise, "Benim çocuğumun teyzesiyle arasında 1 yaş var. Teyzesini de götürüyordu yanına. Götürdüğü sırada serviste, tenha yerlerde taciz etmiş. Kız kardeşim de bunu bizden 5 yıl boyunca saklamış. Olayı kızımdan öğrendik. Kızım, `Babam, teyzemin bacağına ve vücudunun diğer yerlerine dokundu´ deyince hemen karakola gittik ve gözaltına alındı. Eski eşim bir yerlere gittiğimizde beni yanında istemiyordu. Kızını görmeye geldiğinde `Kardeşin de gelsin. İkisi daha güzel vakit geçiriyorlar´ diyordu. Eline doğmuş bir çocuğa bunu yapmasını hiç beklemezdim. Aklıma bile gelmezdi" dedi.
`ÇOCUK KENDİNİ VE KİMLİĞİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA´
Beraat kararı alan eski eşinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydeden T.B., "İkinci duruşmada ailesi yüzümüze bakamadı. O duruşmada tahliye oldu. 2 ay sonraki duruşmada da beraat kararı çıktı. Kız kardeşimin ruh sağlığı yerinde değil. Kendisini gizleme, koruma amacıyla erkek gibi giyiniyor. Saçlarını kısa kestiriyor. Çocuk kendini ve kimliğini kaybetmiş durumda. Bu şahıs servis şoförü ve şu an hepimizin arasında" diye konuştu.
GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ
Avukat Demet Özden ise dosyayı İstinaf Mahkemesi´ne taşıyacaklarını kaydederek, "Sanık, özel bir hastaneden üreme yeteneği olmadığına dair rapor almış. Çocukların beyanlarında birkaç çelişki mevcut. Birisi bir odada 20 dakika, diğeri 30 dakika kaldığını söylüyor. Bu yüzden mahkeme delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı vermiş. Dolayısıyla biz şu anda gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyacağız" diye konuştu. 

ADANA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:11
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