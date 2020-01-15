Yaşlı kadının feci ölümü Adana'da 10. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da yaşlı bir kadın 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Oturduğu 10. kattaki evininin balkonuna çıkan Nerzan Ünal (65), dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, parke taşı döşeli zemine düşen yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının oğlu, annesinin cesedine bakarak gözyaşlarına boğuldu.

ADANA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.