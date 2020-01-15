10'uncu kattan düşen kadın öldü

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ADANA'da, 15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede yaşayan Lerzan İnan (65), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düşerek, hayatını kaybetti.

Sabah saat 07.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan geçenler, kanlar içinde yatan bir kadın görünce durumu, polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, kadının öldüğünü belirledi.

Polis, kadının Lerzan İnan olduğunu ve 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğünü saptadı. Lerzan İnan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı.



ADANA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:11

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