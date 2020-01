Kas hastası genç, günden güne eriyor Lise öğrencisi Sami Can, kas hastalığı nedeniyle artık annesinin yardımıyla yürüyebiliyor Hukuk fakültesini kazanıp hakim veya savcı olmak isteyen Sami Can, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor

Adana’da yaşayan lise öğrencisi Sami Can, kas hastalığı nedeniyle günden güne eriyor. Can, “Derslerim iyi. Bu sene sınavdan sonra hukuk fakültesini kazanıp hakim veya savcı olmak istiyorum ama yürüyemiyorum. Bana yardım edin” dedi. Anne Mercan ise, oğluna uzatılacak yardım elini beklediğini söyleyip, gözyaşlarına boğuldu.

Mercan (42) ile Mustafa Can (42) çiftinin 1 çocukları 12 yıl önce beynindeki su toplamasının ardından vefat etti. 3 yıl önce ise çiftin en büyük çocukları Sami Can'da (19) yürüyüş bozukluğu tespit edildi. Gün geçtikçe yürüme kabiliyetini kaybeden Can’ı ailesi kentteki doktorlara götürdü ve 4 ay önce kas hastalığı teşhisi konuldu.

Ailesinin maddi durumu olmayan ve Adana’da hastalığı tedavi edilemeyen genç şimdi Ankara ve İstanbul’da tedavi edilmek için kendisine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.



“Günden güne sürekli rahatsızlığım artıyor”

Turgut Özal Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan ve annesinin yardımıyla okula gidip gelebilen Sami Can, okumak istediğini belirterek, “Günden güne sürekli rahatsızlığım artıyor. Merdivenden çıkarken, top oynarken zorlandığımı fark etmemle başladı. Okula annem ile birlikte gidiyorum. Her zaman ayakta duramıyorum. Beden eğitimi dersine giremiyorum” diye konuştu.

Derslerinin iyi olduğunu ve bu sene gireceği üniversite sınavından Hukuk Fakültesi’ni kazanmak istediğini aktaran Can, “Üniversite okumak istiyorum ama gidemiyorum. Ben bu hastalığı araştırdım. Tedavisi İstanbul’da. Oradaki doktorlara tedavi olmak istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Hukuk bölümünü bitirip büyüyünce hakim veya savcı olmak istiyorum. Bana yardım edin” ifadelerini kullandı.



“Oğlumu da kaybetmek istemiyorum”

Anne Mercan Can ise oğluna uzatılacak bir yardım eli beklediklerini ifade ederek, “Çocuğumu okutmak istiyorum. Çocuğum böyle giderse üniversiteyi okutamayacağım. Hakim veya savcı olmak istiyor ama olamaz. Bize bir şey olursa çocuğuma kimse bakamaz. 2008 yılında kızımı kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun eli ve ayağı olduğunu söyleyen anne, “Herkesin bir evladı var. Allah rızası için ben çocuğumu okutmak istiyorum. Tedavi edilsin, hayatını kurtarsın. Ankara ve İstanbul’da tedavi ücretleri muayene sadece 500750 lira arasındaymış ama daha tahlil var, kalacak yerimiz yok. Eşim çalışamıyor iş olursa anca çalışıyor. Ben de arada temizliğe gidip çocuğun okul masraflarını çıkartıyorum. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Sadece çocuğumuz için. Ben gözümü kapatsam ölsem, oğlum ortada kalacak” diye konuştu.

