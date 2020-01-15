Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

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Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 28 paket içinde lastik içinde ve aracın bazı yerlerinde 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli Nevzat A. (36) ve Ali A. (43) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

ADANA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

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