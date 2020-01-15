Adanasporlu Riop: "Sahada elimden geleni yapacağım"

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Amidou Diop, "Sahada bulunduğum süre boyunca elimden geleni yapacağım" dedi.

Adanaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Diop, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Destek olan herkese teşekkür ederim. Adanaspor için sahaya çıkacağım ve sahada yüzde yüzümü vereceğim. İkinci yarıya çok güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sahada bulunduğum süre boyunca elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

ADANA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

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