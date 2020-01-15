Temsa fabrikasında işçiler, üretimin yeniden başlaması talebiyle eylem yaptı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yerli otomobil için sevinç çığlıkları atıldığı bir dönemde, Türkiye’nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa’nın yok olup gitmesine seyirci kalınmaması gerektiğini söyledi

Adana’da Temsa işçileri üretimin yeniden başlaması talebiyle eylem yaptı. Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Otobüsümüzün tekerine çomak sokanları yaptıkları yanlıştan döndürmeye geldik” dedi.

Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi Temsa’nın önce True Value Capital Partner’s fonuna satılması, ardından da üretime ara vermesi tartışmalara neden oldu. Bugün de Özçelikİş Sendikası, işçilerle birlikte üretime yeniden başlanması talebiyle eylem yaptı.

Fabrika önünde düzenlenen eylemde konuşan Özçelikİş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, maaşların gününde ödendiğini ancak işçilerin çalışmak istediklerini söyleyerek, “Bizler meydanda olmak değil işimizin başında olmak istiyoruz. 6 haftadır üretim durdu. Tekrardan işimize dönmek istiyoruz. Bütün yetkilileri Temsa için harekete geçmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de yerli otomobil için sevinç çığlıkları atıldığı bir dönemde, Türkiye’nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa’nın yok olup gitmesine seyirci kalınmaması gerektiğini kaydederek, “Biz Temsa’yla doğduk, Temsa’yla büyüdük. Kazandık ve kazandırdık. Bugün hak etmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte bu yüzden gün birlik, beraberlik, Adana’nın ve Türkiye’nin günüdür. Ekmek kapımıza vurulan kilitleri kırmaya, yeni umutlara yelken açmaya geldik. Buraya Temsa için yazılmış ölüm fermanını yıkmaya geldik. Evimize yeniden ekmek götürmek için sesimizi Türkiye’ye duyurmaya, otobüsümüzün tekerine çomak sokanları yaptıkları yanlıştan döndürmeye geldik” dedi.

Temsa işçisinin dün olduğu gibi bugün de üretmeye hazır olduğunu ifade eden Yunus Değirmenci, “Temsa işçisi bedeniyle, ruhuyla burada. Yetkililerin elini taşın altını koyup, gerekeni yapmasını istiyoruz. Temsa işçisini kapının önüne koymanın vebali ağır olur. Onun için çağrımıza olumlu cevap verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eylemciler alandan ayrıldı. Eylemcilerin dağılmasıyla polis karayolunda trafiğin durmaması için önlem aldı.

ADANA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

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