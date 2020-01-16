Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.

ADANA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

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