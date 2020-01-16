Polisten görme engelli öğrencilere hediye

Adana polisi eğitim gören görme engelli öğrencileri ziyaret edip hediye verdi.

Okulları sık sık ziyaret edip polis sevgisini aşılamaya çalışan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Polisler öğrenciler ile sohbet edip onları zararlı alışkanlıklar konusunda uyarıp hediye verdi.

Görme engelli öğrenciler, polislerin kendilerini ziyaret etmesinden çok mutlu olduklarını söyledi.

ADANA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

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