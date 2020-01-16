Altı aylık bebeğe akciğer damarı yapıldı Akciğer damarları olmayan Gazi bebeğe akciğerinden kalbe giden beş damar yapıldı Gazi bebek operasyon sonrası bölgede yaşayan tek hasta olarak literatüre geçti

Adana'da doğuştan kalbe giden akciğer damarı olmayan Suriyeli 6 aylık bebeğe başarılı bir ameliyatla beş akciğer damarı yapıldı.

Daha önce riskli olduğu ve başka gerekçelerle Türkiye’nin önemli merkezlerinde ameliyat edilemeyen 6 aylık Gazi Mahmut’un ailesi, son olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kal Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalına başvurdu. Burada Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Yasin Güzel tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Gazi bebek, daha sonra ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Gazi bebeğe akciğerinden kalbe giden beş damar yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kalp Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Gazi bebekte doğuştan kalpten akciğerlere giden damarın olmaması ve yine hem sağ hem de sol akciğerlerdeki bölümlerdeki damarların olmaması sebebiyle operasyona karar verdiklerini söyledi. Operasyonda her bir damarın sağda üç, solda ise iki olmak üzere tek tek yeniden oluşturularak, sağ ve sol akciğer damarlarının da birleştirilerek kalbe bağlandığını belirten Poyrazoğlu, Gazi bebeğin bu bölgede hayatta kalan tek hasta olduğuna dikkati çekti.

Gazi Mahmut’un anne ve babası ise Türkiye’de birçok merkeze gittiklerini ancak çareyi Balcalı’da bulduklarını belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

ADANA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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