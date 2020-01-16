Kış mevsimi ılıman geçince flamingolar göç etmedi Çukurova Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımına başlandı 3 yıl önce yaklaşık 90 bin flamingonun görüldüğü bölgede 90 flamingo tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kış mevsimi ılıman geçince flamingolar göç etmedi Çukurova Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımına ...

İHA

Adana'da lagünlerde su kuşlarının varlığını belirlemek amacıyla yapılan sayımlar başladı. 3 yıl önce yaklaşık 90 bin "allı turna" olarak bilinen flamingonun görüldüğü bölgede 90 flamingo tespit edildi. Biyolog Güler Bozok, havaların ılıman gitmesi ve lagündeki su yüksekliği nedeniyle kuşların bölgeye henüz gelmediğini söyledi.

Kış mevsimi ılıman geçince flamingolar göç etmedi Çukurova Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımına başlandı 3 yıl önce yaklaşık 90 bin flamingonun görüldüğü bölgede 90 flamingo tespit edildi

Adana'da lagünlerde su kuşlarının varlığını belirlemek amacıyla yapılan sayımlar başladı. 3 yıl önce yaklaşık 90 bin "allı turna" olarak bilinen flamingonun görüldüğü bölgede 90 flamingo tespit edildi. Biyolog Güler Bozok, havaların ılıman gitmesi ve lagündeki su yüksekliği nedeniyle kuşların bölgeye henüz gelmediğini söyledi.
Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle sivil toplum kuruluşları, akademik kuruluşlar ve kuş gözlemcileri tarafından su kuşlarının sayımına yönelik çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Akyatan, Ağyatan ve Yumurtalık lagünleri ile Tuzla Gölü’nde kış ortası su kuşu sayımları başladı. İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo Tuz Gölü’nü renklendirirken, popülasyon ise geçen yıllara göre oldukça düşük.
2017 yılında Adana genelinde 96 bine yakın flamingo sayılırken, dünyada yaşayan 600 bin civarında flamingonun yüzde 15'inin Adana'da kışladığı belirlenmişti. Bu sene ise iklim değişikliğinden dolayı İç Anadolu’da kış mevsiminin sert geçmemesi nedeniyle çoğu flamingo Adana’daki lagünlere göç etmedi. Tuz Gölü’nde ise drone ile havadan görüntülenen flamingolar, gökyüzünün mavisinin karıştığı doğa harikası göle ayrı bir güzellik katarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

“Lagünde su yüksek”
Doğa Araştırmaları Derneği’nde görevli kuş gözlemcisi Biyolog Güler Bozok, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıların her yıl değiştiğini belirterek, “Flamingolar, Akyatan Lagünü'nde geçtiğimiz yıllarda dünya rekoruna ulaşacak kadar sayılara ulaşmışken, şuanda 90 tane flamingo gördük. En önemli sebebi iklim değişikliği. Geçen ay yaşanan yağmurlarda etkili oldu tabii. Lagünde su yüksek. Flamingo gibi kıyı kuşları, daha sığ alanlara ihtiyaç duyar” diye konuştu.
İran ve komşu ülkelerdeki sulak alanları da flamingo, turna, yeşilbaş, fiyu, kılkuyruk, çamurcun, kaşıkgaga, karakarınlı kumkuşu, sakarmeke olmak üzere çok çeşitli tür kuşların tercih ettiğini belirten Bozok, “Dünyada İran ve İsrail’de sulak alanlar kötü durumdaydı ancak iyileştirildi. O nedenle de sayı az. İç Anadolu’da yoğun kış gözükmedi, göller donmadı. Göller donduğu zaman Adana bölgesine kuşlar geliyorlardı. 2017 yılında yaklaşık 96 bin civarında flamingo saymıştık ama şuanda 1520 bin flamingo görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Göçler kuşlar için ağırdır”
Kuşların çok fazla enerji sarf etmeyi sevmediğini aktaran Bozok, “Kuşlar çok şiddetli kış mevsimi yaşanmayınca Adana’ya gelme ihtiyacı duymadı. Göçler kuşlar için ağırdır aslında. O kadar hareket etmek kolay değildir. Kış ortası kuş sayımlarının bu zamanda yapılmasının nedeni en durağan olduğu zaman bu dönemlerdir. Bazıları Adana’da yerli olan türler, bazıları da kış için buradalar. Flamingolar buradan İzmir’e, Fransa veya İsrail’e gidebilirler. Küresel ölçekte bu sayımların yapılmasının nedeni ise küresel anlamda nüfuslarını kontrol etmemiz. Nüfusların azalış ve artışını tespit edip soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.
10 kişilik ekiple kuş sayımı yaptıklarını belirten Bozok, Adana genelinde kaçak avcılığın kuş popülasyonunu tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

ADANA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da elektronik sigara operasyonu Bir iş yerindeki gizli bölmede 36 bin lira değerinde 89 adet elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da elektronik sigara operasyonu Bir iş ...
Altı aylık bebeğe akciğer damarı yapıldı Akciğer damarları olmayan Gazi bebeğe akciğerinden kalbe giden beş damar yapıldı Gazi bebek operasyon sonrası bölgede yaşayan tek hasta olarak literatüre geçti
YEREL HABERLER Altı aylık bebeğe akciğer damarı yapıldı Akciğer ...
Polisten görme engelli öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Polisten görme engelli öğrencilere hediye
ASKİ’de mesai erken başlıyor
YEREL HABERLER ASKİ’de mesai erken başlıyor
Cinayet anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Cinayet anı saniye saniye görüntülendi
Tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatları iyileştiriliyor Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen METİP kapsamında toplantı düzenlendi Vali Demirtaş: "Tarım işçilerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına başlattığımız tüm bu projelerin amacına ulaşması için her türlü gayreti sarf etmekten geri durmamalıyız"
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatları ...
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde "yetki gaspı" tartışması 2017 ve 2018 yıllarında Belediye Encümenine verilen satış yetkisi komisyona gönderilmeden Cumhur İttifakı’nın oylarıyla geri alındı, CHP’liler buna "yetki gaspı" dediler CHP’nin komisyona havalesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi AK Parti ve MHP’nin önergesi olan satış yetkisinin alınması teklifi ise CHP ve İYİ Parti Gruplarının ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi’nde "yetki gaspı" ...
Temsa fabrikasında işçiler, üretimin yeniden başlaması talebiyle eylem yaptı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yerli otomobil için sevinç çığlıkları atıldığı bir dönemde, Türkiye’nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa’nın yok olup gitmesine seyirci kalınmaması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Temsa fabrikasında işçiler, üretimin yeniden ...
Adanasporlu Riop: "Sahada elimden geleni yapacağım"
YEREL HABERLER Adanasporlu Riop: "Sahada elimden geleni yapacağım"
Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele ...
Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama
Sanayiciler deneyimlerini paylaşıyor AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Büyüknacar’dan öğrencilere tavsiyeler Büyüknacar: "Sosyal medyada bir saat daha az zaman geçirip dil öğrenin" "Sadece kendinize değil, ailenize ve ülkemize sorumluluğunuz olduğunu unutmayın”
YEREL HABERLER Sanayiciler deneyimlerini paylaşıyor AOSB Yönetim ...
Kocaispir şampiyonları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kocaispir şampiyonları ödüllendirdi
Kafedeki cinayet anı kamerada
YEREL HABERLER Kafedeki cinayet anı kamerada
Kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp, 815 bin liralık vurgun yapmışlar
YEREL HABERLER Kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp, 815 bin ...
Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım
YEREL HABERLER Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım
Ergün Penbe öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Ergün Penbe öğrencilerle buluştu
Savaş pilotu Yüzbaşı Güçlü: "Tercihlerinizin hayatını yaşarsınız"
YEREL HABERLER Savaş pilotu Yüzbaşı Güçlü: "Tercihlerinizin hayatını ...
Polis vatandaşın 212 bin lirasını kurtardı Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin eline geçtiğini söylediği vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 32 zanlı gözaltına alındı 2017 yılında sahte polis ve savcı operasyonunda yakalanıp tutuklanan "kontör Cuma" olarak bilinen Cuma A.'nın cezaevinden karaciğer yetmezliği nedeniyle tahliye olduğu, Antalya'da karaciğer nakli olup yine vatandaşları dolandırmaya devam ettiği belirlendi
YEREL HABERLER Polis vatandaşın 212 bin lirasını kurtardı Adana'da ...
Bankadan hırsızlık yapmak isteyen zanlı adliyeye sevk edildi Adana'da bankanın demir şebekesini söküp pencereden içeri girdikten sonra hırsızlık yapmak isterken alarmın çalması sonucu yakalanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Bankadan hırsızlık yapmak isteyen zanlı adliyeye sevk ...
Kas hastası genç, günden güne eriyor Lise öğrencisi Sami Can, kas hastalığı nedeniyle artık annesinin yardımıyla yürüyebiliyor Hukuk fakültesini kazanıp hakim veya savcı olmak isteyen Sami Can, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor
YEREL HABERLER Kas hastası genç, günden güne eriyor Lise öğrencisi ...
10'uncu kattan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER 10'uncu kattan düşen kadın öldü
Mandalina kış ortasında çiçek açıp meyve verdi Adana'da mart ayında çiçek açıp eylül ayında meyve vermesi gereken mandalina havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle kış ortasında çiçek açıp meyve verdi Çiftçi Ömer Köle: "67 yaşındayım böyle bir şeyi ilk kez görüyorum, mevsimler şaşırdı"
YEREL HABERLER Mandalina kış ortasında çiçek açıp meyve ...
Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu Kozan ilçesinde lise öğrencileri, okul müdürleriyle pencereden odun kırdığını gördükleri yaşlı adamın yardımına koştular
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu Kozan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X