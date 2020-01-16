AKAMDER, hatıra ormanı oluşturacak

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, her türlü bakımının üstlenileceği hatıra ormanı yeri için müracaatın en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

AKAMDER yönetimi Adana Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretten memnun kaldığını belirtti.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu da, “Adana Bölge müdürlüğüne atanan Mahmut Yılmaz, Adana ve bizler için büyük şanstır. Uzun yıllar süren kurumdaki iş tecrübesiyle Orman Bölge Müdürlüğünün daha büyük güç kazanarak önemli işlere ivme kazandıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karslıoğlu, AKAMDER adına her türlü bakımının üstlenileceği hatıra ormanı yeri için müracaatın en kısa sürede yapılacağını bildirerek, “Adana Orman Bölge Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasını arsa karşılığı yapacak firmalarımızı harekete geçireceğiz” diye konuştu.

ADANA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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