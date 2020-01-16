Sezer: "Öğretmenlerin haklarını geliştirecek kanun ivedilikle çıkarılmalı"

EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Öğretmenlik Meslek Kanununun bir an önce hayata geçirilmesini isteyerek, "Köklü sorunlara gerçekçi çözümler gerekiyor" dedi.

EğitimBirSen ve Memur Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 20192020 EğitimÖğretim sezonunun ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

20192020 EğitimÖğretim yılının birinci kanaat döneminin, geleceğe yönelik çizilen hedeflerin uzağında, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün yeni döneme devredilmesiyle, köklü sorunlara kalıcı çözümler getirecek adımların beklentisiyle sona erdiğini vurgulayan Başkan Sezer, köklü sorunlara kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği hakkı tanınması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağının hazırlanması, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir çalıştay yapılması gibi bazı adımların dışında beklentileri karşılayacak bir iş ve işlemin hayata geçirilmediğini ifade eden Sezer, sözleşmeli öğretmenlerin kadro ve eşit haklar beklentisinin karşılanmaması, 3600 ek gösterge artışı sözünün gereğinin yerine getirilmemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili belirsizlik, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir sistemin oluşturulmaması, unvan değişikliği sınavları konusunda somut bir girişimde bulunulmaması gibi pek çok sorunun çözüm beklediğine işaret etti.

Ücretli öğretmenlik garabeti, yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, öğretmene karşı giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı bir adım atılmaması, öğretmen açığı, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, eğitimin denetim ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi gibi konularda beklentileri karşılayan adımlar hala atılmadığını da hatırlatan Başkan Sezer, "Mesleğin itibarını artıracak, öğretmenlerin haklarını geliştirecek kanun ivedilikle çıkarılmalıdır" dedi.

Yarıyılın, eğitim yöneticileri için sorunlara odaklanıp çözümler üretme dönemi olması gerektiğinin altını çizen Sezer, “EğitimBirSen olarak, birinci kanaat döneminin öğrencilerimiz için aktif bir dinlenme dönemi olmasını temenni ediyor, geleceğimize verdikleri emeklerden dolayı eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ADANA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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