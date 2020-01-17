Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı

DHA

ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 32 kişinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 eve şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi.
Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.FOTOĞARFLI

ADANA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana merkezli 5 ilde torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ilde torbacı operasyonu
Alkollü kadın, hamburgercinin camlarını kırdı
YEREL HABERLER Alkollü kadın, hamburgercinin camlarını kırdı
Seyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu
Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı
YEREL HABERLER Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını ...
Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı İş yerine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya ...
Gazi bebek, kalp zarından yapılan damarla hayata tutundu
YEREL HABERLER Gazi bebek, kalp zarından yapılan damarla hayata ...
Kan bağışı kampanyasına Vali Demirtaş’tan destek
YEREL HABERLER Kan bağışı kampanyasına Vali Demirtaş’tan destek
Özel halk otobüsleri güzergah bedellerine 5 taksit
YEREL HABERLER Özel halk otobüsleri güzergah bedellerine 5 taksit
Sezer: "Öğretmenlerin haklarını geliştirecek kanun ivedilikle çıkarılmalı"
YEREL HABERLER Sezer: "Öğretmenlerin haklarını geliştirecek kanun ...
Çetin: "Her branştan amatörlere destek olmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Çetin: "Her branştan amatörlere destek olmaya ...
Adana'da bağımlılıkla mücadele Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Metruk binaların yıkımıyla yüzde 96 başarı sağlayarak uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yol kat ettik" "Çocukların ve gençlerin deşarj olduğu park ve bahçelerde kamera güvenlik sistemi kurulmalı"
YEREL HABERLER Adana'da bağımlılıkla mücadele Adana Valisi Mahmut ...
Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
AKAMDER, hatıra ormanı oluşturacak
YEREL HABERLER AKAMDER, hatıra ormanı oluşturacak
Kış mevsimi ılıman geçince flamingolar göç etmedi Çukurova Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımına başlandı 3 yıl önce yaklaşık 90 bin flamingonun görüldüğü bölgede 90 flamingo tespit edildi
YEREL HABERLER Kış mevsimi ılıman geçince flamingolar göç ...
Adana'da elektronik sigara operasyonu Bir iş yerindeki gizli bölmede 36 bin lira değerinde 89 adet elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da elektronik sigara operasyonu Bir iş ...
Altı aylık bebeğe akciğer damarı yapıldı Akciğer damarları olmayan Gazi bebeğe akciğerinden kalbe giden beş damar yapıldı Gazi bebek operasyon sonrası bölgede yaşayan tek hasta olarak literatüre geçti
YEREL HABERLER Altı aylık bebeğe akciğer damarı yapıldı Akciğer ...
Polisten görme engelli öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Polisten görme engelli öğrencilere hediye
ASKİ’de mesai erken başlıyor
YEREL HABERLER ASKİ’de mesai erken başlıyor
Cinayet anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Cinayet anı saniye saniye görüntülendi
Tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatları iyileştiriliyor Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen METİP kapsamında toplantı düzenlendi Vali Demirtaş: "Tarım işçilerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına başlattığımız tüm bu projelerin amacına ulaşması için her türlü gayreti sarf etmekten geri durmamalıyız"
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatları ...
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde "yetki gaspı" tartışması 2017 ve 2018 yıllarında Belediye Encümenine verilen satış yetkisi komisyona gönderilmeden Cumhur İttifakı’nın oylarıyla geri alındı, CHP’liler buna "yetki gaspı" dediler CHP’nin komisyona havalesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi AK Parti ve MHP’nin önergesi olan satış yetkisinin alınması teklifi ise CHP ve İYİ Parti Gruplarının ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi’nde "yetki gaspı" ...
Temsa fabrikasında işçiler, üretimin yeniden başlaması talebiyle eylem yaptı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yerli otomobil için sevinç çığlıkları atıldığı bir dönemde, Türkiye’nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa’nın yok olup gitmesine seyirci kalınmaması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Temsa fabrikasında işçiler, üretimin yeniden ...
Adanasporlu Riop: "Sahada elimden geleni yapacağım"
YEREL HABERLER Adanasporlu Riop: "Sahada elimden geleni yapacağım"
Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X