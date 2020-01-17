Adana merkezli 5 ilde torbacı operasyonu

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Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman’da bulunan 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.



Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ADANA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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