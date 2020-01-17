Kaymakamdan öğrencilere sucuk ekmek

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kaymakam Ömer Sevgili, karnelerini alan öğrencilere kendi elleriyle hazırladığı sucuk ekmekleri ikram etti.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde eğitimöğretim dönemini geride bırakıp yarıyıl tatiline giren öğrenciler, ilk hediyesini Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili’den aldı. Kaymakam Sevgili, kurum amirleri ile birlikte öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulundu.

Düzenlenen etkinlikte, kar üstünde mangalda pişirilen sucukları ekmek arasına koyarak kendi elleriyle öğrencilere ikram eden Sevgili, öğrencilerle sohbet ederek, iyi tatiller diledi.

Sucuk ekmek etkinliğinden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, Kaymakam Sevgili’ye teşekkür ettiler.

ADANA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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