Seyhan’dan kadınlar için "Acil Yardım" protokolü Akay: "Bu sorunu zorlayıcı tedbirlerle çözme zamanının geldiğini düşünüyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, son dönemde artış gösteren kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda duyarlılık gösterdi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile “acil yardım hattı işbirliği” protokolü imzaladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar’ın da iştirak ettiği ziyarette Kadın Derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı verilen her mücadeleyi desteklediklerini aktaran Başkan Akay, “Acil Yardım Hattı” işbirliği protokolü ile caydırıcı ve önleyici bir adım atılmış olacağını kaydetti.

Daha önceleri kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının doğal akışı içerisinde ortadan kalkacağının düşünüldüğünü belirten Başkan Akay şöyle devam etti:

“Bu konunun gündemimizden kalkması için yöneticilerin de yapabilecekleri var. Maalesef erkek egemen yapıların getirdiği sıkıntılar bu sorunun çözümünde sonuca ulaşmada engel oluşturdu. Artık bu sorunu zorlayıcı tedbirlerle çözme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bir işe geç te olsa başlamak önemlidir. Bu sorunun, kadının mücadele gücü ile çözüleceğine inanıyorum. Bizi ziyaret eden grubun belli bir kural ve önlemler içerisinde hareket ettiğinde başarıya ulaşacağına eminim. Sizleri destekliyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

Daha sonra Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadına şiddet ve çocuk istismarının geldiği boyut hakkında sunum yaptı. Güllü, Başkan Akay’a duyarlılığı için kadınlar adına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü arasında “Acil Yardım Hattı” işbirliği protokolünü imzaladı.

ADANA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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