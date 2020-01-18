Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

ADANA merkezli 4 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 14 şüpheli aranıyor.

Polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesi ile Şanlıurfa, Gaziantep ve Karaman'da belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Bir polis helikopterinin de katıldığı baskında, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 adet şeffaf kilitli poşet, 4 adet uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet AK47 mermisi ve 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorguya alınırken hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli ise aranıyor.



ADANA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

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