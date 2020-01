Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İdlib'te yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan, “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” insani yardım kampanyasına destek olunmasını istedi.

Vali Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı ‘‘Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız’’ adlı insani yardım kampanyasına Adana ili olarak sağlanacak katkıları ve yapılacak çalışmaları görüşmek amacıyla ilgili yetkililerle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütleri ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Yardım kampanyasına sağlanacak katkıların tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunularak yol haritası belirlendi.

Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, ‘‘Son dönemde İdlib’te yaşanan çatışmaların artması ve rejim güçlerinin bombardımanıyla saldırılarının şiddetinin yoğunlaşması, bu bölgede yaşayan insanların yaşam koşullarının iyiden iyiye kötüleşmesine neden olmuştur. 2019’un sonlarına doğru giderek artan şiddetin dozu; İdlib merkez, İdlib kuzeyi, Atme kamplar bölgesi ve sınırımızın yakın noktalarına yönelik olarak yoğun bir göç hareketini de beraberinde getirmiştir. Bu yeni göç dalgası, İdlib Bölgesinde yaklaşık 180 bin aileyi 900 bin kişiyi, yerinden yurdundan etmiştir. Bu yeni dalgayla birlikte, 1 Aralık 2019’dan bugüne, toplamda 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76’sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve bölgedeki kış koşullarının yaşam şartlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmeliyim. Devletimiz şu ana kadar barınmadan beslenmeye, ısınmadan kışlık ihtiyaçlara kadar 217 bin 320’den fazla kişiye yardım eli uzattı" dedi.

Her gün televizyonlarda izlenen, sosyal medyadan takip edilen hadiselerin her haliyle bir insanlık dramı olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Suriye’de yaşanan bu insanlık dramına en gür sedayı çıkaran ülke ve milletin Türkiye ve Türk milleti olduğunu söyledi.



"Milletimiz bugün modern zamanların kardeşlik destanını yazıyor"

Başta Cumhurbaşkanı ve Hükümet olmak üzere, devletin tüm birimleri ve milletin, 2011’den bugüne tüm imkanlarıyla Suriyelilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için her platformda gereken çalışmayı yürüterek ilk günden itibaren Suriye’de akan kanın ve gözyaşının durdurulması için devlemillet seferber olunduğunu söyleyen Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Milletimiz, bugün modern zamanların kardeşlik destanını da yazıyor. Ensar ile muhacirin gül devrinde yazdığı kutlu destanın bir örneğini, bugün tüm dünyaya bir kez daha sergiliyor. Tüm dünya evini ocağını, ekmeğini aşını paylaşan insanların, kardeşlik esasına dayanan dayanışmasına şahitlik ediyor. Batı’nın dikenli tellerini yükselttiği, kapılarını sıkı sıkı kapattığı, Ege’nin soğuk sularında canların bir bir teslim edildiği bir evrede, tüm dünyaya bir kez daha insanlık dersi veriyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere ‘Herkes sussa da biz susmayacağız.’ Suriye’de yaşanan insanlık dramını, tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla anlatmaya, onların dertleriyle dertlenmeye ve dertlerine derman olmaya devam edeceğiz."

Vali Demirtaş, bölgede yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile AFAD Başkanlığı, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, İHH, Hayrat Yardım, Hüdayi Vakfı ve Sadakataşı gibi hayır kurumlarının iş birliğinde, “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” insani yardım kampanyasına destek olmaya tüm Adana’yı davet etti. Vali Demirtaş, "Kaymakamlıklarımızla, belediyelerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve en önemlisi öksüzün, yetimin, ihtiyaç sahibinin dostu, yüreği insan sevgisiyle dolu aziz Adanalılarla, hemşehrilerimizle, İdlib’in yanında duracağız. Atacağımız SMS’lerle İdlib’te yaşananlara kör, sağır ve dilsiz kalmadığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Buradan tüm hemşehrilerimi İDLİB yazıp 1866’ya SMS göndererek 10 TL ile kampanyaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

