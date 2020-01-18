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Adanaspor - Akhisarspor: 0-0

DHA

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STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Erkan Akbulut (xx), Seyfettin Ünal (xx)
ADANASPOR: İrfan Can (xx) Savaş (xx), Hakan Çinemre (xx), Diniz (xx), Mehmet Sedef (xx), Diop (xx), Furkan (xx) (Dk.74 Bagayoko x), Hakan Barış (xx) (Dk.89 Celil ?), Ahmet Dereli (xxx), Eren (xx), Roni (xx)
AKHİSARSPOR: Gökhan (xx), Vrsajevic (xx), Cocalic (xx),  Aykut (xx), Musa (xx), Ergin (xx) (Dk.46 Bjarnason x), Çekdar (xx) (Dk.88 Muhammed Reis ?), Onur (xx) (Dk.46 Erhan x), Tolga (xx), Burhan (xx), Cikalleshi (xx)
KIRMIZI KART: Vrsajevic (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Vrsajevic, Bjarnason (Akhisarspor)
TFF 1´inci Lig 18'inci hafta mücadelesinde Adanaspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor´la 0-0 berabere kaldı.
9´uncu dakikada sol kanatta hareketlenen Vrsajevic, sıfıra inerek ceza alanına ortaladı. Ceza sahası içinde topa yükselen Cikalleshi´nin kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı gitti.
29´uncu dakikada sağ kanatta Mehmet Sedef´in müdahale edemediği topu kontrol eden Cikalleshi rakiplerini çalımladıktan sonra ceza alanı çizgisi üzerinden şut attı ve kaleci İrfan iki hamlede topu kontrol etti.
49´uncu dakikada Adanaspor´un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Eren derine inerek ortasını açtı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Savaş topu dışarı yolladı.
62´nci dakikada Akhisarspor kontra atağında ceza sahası yayının yakınında topla buluşan Çekdar çerçeveyi görür görmez şutunu attI. Top Adanaspor savunmasından Hakan´a çarparak kalye yöneldi ve üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
69´uncu dakikada Adanaspor atağında sağ taraftan Eren´in attığı topla solda buluşan Mehmet Sedef´in rakibini çalımlayarak içeriye attığı sert top kaleci Gökhan´ın kucağında kaldı.
77´nci dakikada Adanaspor kontra atağında Hakan´ın attığı ara pasla topla buluşan Bagayoko yaklaşık 10 metre sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan´da kaldı.
Mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

ADANA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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