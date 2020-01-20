Adana'da 418 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 105 bin lira olan 418 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Alidede Mahallesinde bulunan Mısır Çarşısında kaçak cep telefonu satıldığı bilgisine ulaştı. Çarşıya yapılan operasyonda polis piyasa değeri 105 bin lira olan 418 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Firar eden iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ADANA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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