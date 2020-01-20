Adana'da Kardan Adam Şenliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana'da Kardan Adam Şenliği

DHA

- ADANA´nın Aladağ ilçesinde bu yıl 3´üncü kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği´nde binlerce kişi, kar topu oynayıp, kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

- ADANA´nın Aladağ ilçesinde bu yıl 3´üncü kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği´nde binlerce kişi, kar topu oynayıp, kayarak renkli görüntüler oluşturdu.
İlçeye bağlı Meydan Yaylası Mavriyan mevkisinde, Aladağ Belediyesi ile Profesyonel Doğa ve Su Sporları Grubu'nun (PRODOSS) iş birliğiyle düzenlenen şenliğe vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Bin 700 rakımdaki şenliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ilçe Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve yöre halkı yanı sıra Adana, Osmaniye ve İskenderun´dan yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Etkinlikte Çukurova´nın insanları, kardan adam yaptı, kar voleybolu oynadı, karda halay çekti. Şenlik alanında hareketli müzik eşliğinde gün boyu eğlenen aileler, naylon, leğen ve şişme lastik tekerler üzerinde de bol bol kayarak unutulmaz bir gün yaşadı. 
'HER GEÇEN YIL İLGİ GÖRÜYOR'
Şenliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, kardan adam şenliğinin her geçen yıl büyük ilgi çektiğini söyledi. Akgedik, "İlçemizdeki küp şelalemiz ayrı, simit şelalemiz ayrı bir güzellik, Yedigöz, Meydan Yaylası ve diğer yaylalarımız, Eyni´siyle, Tahtalı´yla, Acıman´ıyla Adana'ya nefes aldıracak bir bölge. İnşallah biz dönem içerisinde gayretle, hükümetimizin desteği ile Aladağ'ı daha güzel yapmak için sizlere daha güzel hizmet vermek için gayret içerisinde olacağız. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.
Kardan adam şenliğine ailesiyle katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise, "3'üncü Kardan Adam Festivali hayırlı olsun diyorum. Bu alanda çok emek verdiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.
ŞENLİK AMACINA ULAŞTI
Kardan adam şenliğinin Aladağ ilçesinin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, "Ailelerin buraya gelip kardan adam yapması, çocuklarıyla zaman geçirmesi, kayak ve doğa yürüyüşü yapması amacımızdı. Bu sene yaklaşık 5 bin katıldı. Canlı müzikten tutun, tüm etkinliklere katılım çok yüksekti ve çok güzel geçti" dedi.

ADANA

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazım Hikmet anısına şiir dinletisi ve tiyatro oyunu
YEREL HABERLER Nazım Hikmet anısına şiir dinletisi ve tiyatro oyunu
Karneyi aldılar, şenlikte coştular
YEREL HABERLER Karneyi aldılar, şenlikte coştular
Tatilde çocukların internet kullanım sürelerindeki artış riskli Uzman Klinik Psikolog İpek Kızıloluk: "Ebeveynlerin tatile hazırlıksız yakalanmaması gerekir"
YEREL HABERLER Tatilde çocukların internet kullanım sürelerindeki ...
Uçaksavar mermili uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Uçaksavar mermili uyuşturucu ticareti şüphelileri ...
Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye ...
Adana'da 418 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 418 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Altyapı tamamlanıyor stabilize yol yapılıyor
YEREL HABERLER Altyapı tamamlanıyor stabilize yol yapılıyor
Barık ailesinin dramı
YEREL HABERLER Barık ailesinin dramı
Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere Adana'da 13 yıl önce dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle kızlarından birini 11 yaşındayken kaybeden Barık ailesi, biri 6 diğeri 11 yaşında iki çocuğu da aynı hastalığa yakalanınca evlatlarını kaybetmemek için Ankara'ya götürüp tedavi ettirmek istedi ancak evlerine döndüklerinde duvarların çatlak ve yıkılmak üzere olduğunu görünce gözyaşlarna boğuldular Hasta Şule Barık: "Evimiz başımıza yıkılacak diye içeri girmeye korkuyoruz" Abla Suna Barık: "İki kardeşim siroz hastası kalacak başka yerimiz yok bize ne olur yardım edin"
YEREL HABERLER Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak ...
Çetin: "Adana’nın değerlerine sahip çıkmak zorundayız"
YEREL HABERLER Çetin: "Adana’nın değerlerine sahip çıkmak ...
Karalar: "Odalarımızla iş birliği içinde çalışacağız"
YEREL HABERLER Karalar: "Odalarımızla iş birliği içinde çalışacağız"
Başkan Karalar: "Yandaş yok, vatandaş var"
YEREL HABERLER Başkan Karalar: "Yandaş yok, vatandaş var"
Adana´da 30 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 30 şişe kaçak içki ele geçirildi
Seyhan’da üretilen boya ile okullar boyanacak Seyhan Belediyesi, Seyhan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığı ile sürdürülen "Senin Rengin” projesine kendi üretimi olan 13 ton boya ile katkı sundu
YEREL HABERLER Seyhan’da üretilen boya ile okullar boyanacak Seyhan ...
Polis erkek şiddetini önlemek için mahalle mahalle geziyor Adana polisi mahalle mahalle gezerek kadınlarla görüşüp onları bilinçlendirip, erkek şiddetine karşı KADES uygulamasını tanıtarak cep telefonlarına indiriyor
YEREL HABERLER Polis erkek şiddetini önlemek için mahalle mahalle ...
Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi
Adana'da kaçak sigara operasyonu Hafif ticari araçta piyasa değeri 18 bin 500 lira olan bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçak sigara operasyonu Hafif ticari araçta ...
Tarımın "akıllı fosforu" Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Tarazona tarafından dünya çiftçisine sunulan akıllı fosfor Tarasoil Fosfotech'in bitkide yüksek verim artışlarının yanında kaliteyi de beraberinde getirdiği belirtildi
YEREL HABERLER Tarımın "akıllı fosforu" Dünyanın en büyük gübre ...
Mehmet Altıparmak: "İrfan Can’ı maça damga vurdu"
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: "İrfan Can’ı maça damga vurdu"
Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı"
YEREL HABERLER Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı"
Adanaspor - Akhisarspor: 0-0
YEREL HABERLER Adanaspor - Akhisarspor: 0-0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı ...
Vali Demirtaş'tan İdlib'e yardım çağrısı Adana Valiis Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı ‘‘Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız’’ adlı insani yardım kampanyasına destek olunmasını istedi Vali Demirtaş: "Tüm hemşehrilerimi İDLİB yazıp 1866’ya SMS göndererek 10 TL ile kampanyaya katılmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş'tan İdlib'e yardım çağrısı Adana Valiis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X