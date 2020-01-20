Nazım Hikmet anısına şiir dinletisi ve tiyatro oyunu

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Şair Nazım Hikmet’i doğumunun 118. yılında, düzenlediği sanat etkinliği ile andı.

Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Tiyatro Müdürlüğü ve Çukurova Çoksesli Korosu’nun sunum yaptığı şiir dinletisi Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti. Nazım Hikmet’in eserlerinden örneklerin sunulduğu dinletiye yoğun katılım oldu. Tiyatro Salonu’nu dolduran şiir tutkunları, çalışmayı uzun süre ayakta alkışladı.

Nazım Hikmet için sahneye çiçeklerin bırakıldığı etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Oya Katırcı, “Unutulmaz şair Nazım Hikmet sadece bizim değil tüm dünyanın şairi oldu. Başkanımız Zeydan Karalar’ın kültür ve sanata verdiği değer ve destekle bu hafta Nazım Hikmet’in doğumunun 118’inci yıldönümü nedeniyle iki etkinlik düzenledik. Bundan sonra da sanatın ve sanatçının yanında olacağız” dedi.

ADANA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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