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Liderlik Eğitim Programı Vali Mahmut Demirtaş: "Bugün katı, ben bilirimci, rutini idare eden, ...

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu yönetiminin performansının artırılması amacıyla alanlarında başarılı, liyakatli, işin ehli kişilerin işbaşına getirildiğini belirterek, "Bugün gelinen noktada ise katı, ben bilirimci, rutini idare eden, inisiyatif almaktan uzak, iletişimden yoksun yönetici modelinin yerini, güçlü liderler almıştır" dedi.

Liderlik Eğitim Programı Vali Mahmut Demirtaş: "Bugün katı, ben bilirimci, rutini idare eden, inisiyatif almaktan uzak, iletişimden yoksun yönetici modelinin yerini, güçlü liderler almıştır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu yönetiminin performansının artırılması amacıyla alanlarında başarılı, liyakatli, işin ehli kişilerin işbaşına getirildiğini belirterek, "Bugün gelinen noktada ise katı, ben bilirimci, rutini idare eden, inisiyatif almaktan uzak, iletişimden yoksun yönetici modelinin yerini, güçlü liderler almıştır" dedi.

Liderlik Eğitim Programı ile insan kaynakları yönetiminden kriz ve stres yönetimine, iletişimden PİSA’ya, meslek etiğinden motivasyona varıncaya kadar pek çok başlıkta eğitim oturumlarının eğitimcileri beklediğini söyledi.
Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Geleceğe İz Bırak” projesi kapsamında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen “Liderlik Eğitim Programı”na katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’dan sonra bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, eğitim programlarının, seminerlerin, hizmet içi eğitim kurslarının temel amacının; düzenlendiği çalışma alanlarıyla ilgili katılımcıların yetkinliklerinin, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması olduğuna değindi.
Liderlik Eğitim Programı’nı katılımcıların bilgi, beceri ve yeteneklerinin üst düzeye çıkarılması maksadıyla düzenlediklerini ve fevkalade önemsediklerini belirten Vali Demirtaş, “Bu programda insan kaynakları yönetiminden kriz ve stres yönetimine, iletişimden PİSA’ya, meslek etiğinden motivasyona varıncaya kadar pek çok başlıkta eğitim oturumları sizleri bekliyor. Dolayısıyla eğitim programını dolu dolu geçirmenizi, değerli hocalarımızın sizlere verecekleri bilgileri dikkatle dinlemenizi, yapılacak paylaşımlara kulak kesilmenizi ve not almanızı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte sizler de eğitimin sahadaki uygulayıcıları olarak karşılaştığınız sorunları, sıkıntıları ve önerilerinizi ilk ağızdan uzmanlarımızla paylaşabilir; karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Böylelikle gerçekleştirdiğimiz bu eğitimin interaktif bir hale dönüşmesini sağlayabilir; eğitim programından azami verimi elde edebilirsiniz” dedi.
Eğitimin, devlet ve millet olarak üzerinde hassasiyetle durdukları en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Vali Demirtaş, “Malumunuz bir milletin bağımsız ve seçkin topluluklar arasında yer almasının yolu, yine eğitimden geçiyor. O nedenle özünde öğretmenlik gibi yüce bir görevi de icra eden siz eğitim yöneticilerinin, yükü ve sorumluluğu işte bu nedenle birkaç kat daha artıyor. Hiç kuşkusuz artan bu anlamlı yükün ve sorumluluğun kaldırılabilmesi, eğitim yöneticiliği ve eğitim liderliği vasıflarınızın geliştirilmesinden geçmektedir. Bu maksatla bugüne kadar bu alanda çıkan pek çok yayına ulaşmış, pek çok kişisel gelişim seminerine ya da eğitimine katılmışsınızdır. Bu faaliyetlerinizden edindiğiniz kazanımların ortak noktası, bugün dünyanın geldiği noktada yeni bir yönetim modeli, yeni bir yönetici modeli ya da bir lider modeli önermesidir. Dört gün sürecek bu ‘Liderlik Eğitim Programı’ da bir liderde olması gereken özelliklere vurgu yaparken, kişiliğinizde gizlediğiniz liderin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Yerine getirdiğiniz görev itibariyle, bir eğitim lideri olarak kendinizi yoklamanızı, eksik, aşırı ya da dozunda sergilediğiniz davranışlarınızı gözden geçirmenizi sağlayacaktır” dedi.

“Lider; değişim, yenilik ve hizmet odaklıdır”
Geçen yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte değişim rüzgarına kapılan alanların başında yönetimin geldiğini belirten Vali Demirtaş, şöyle devam etti:
“Tüm dünyada özel sektörde ilk emarelerini gördüğümüz bu sürecin kamuya sirayeti fazla uzun sürmemiş; kamu yönetiminin performansının artırılması amacıyla alanlarında başarılı, liyakatli, işin ehli kişiler, işbaşına getirilmiştir. Bugün gelinen noktada ise katı, ben bilirimci, rutini idare eden, inisiyatif almaktan uzak, iletişimden yoksun yönetici modelinin yerini, güçlü liderler almıştır. Lider; değişim, yenilik ve hizmet odaklıdır. Lider, elini taşın altına koyar. Lider, yaptıklarıyla insanları ikna eder ve insanların kendi peşinden yürümelerini sağlar. Lider; kimseyi dışlamaz, herkesi dinler ve çalıştığı kişilerin kurumlarına, azami katkıyı sağlamaları için gayret gösterir. Lider; iletişim ustasıdır; değerleri, ilkeleri ve prensipleri olan kişidir. Lider, hedef ve misyon belirler, rehberlik eder ve yol gösterir. Öne çıkan bu vasıflar ve insanın doğuştan getirdiği bazı nitelikleri, elbette onun liderlik yapmasına yardımcı olur ama unutulmamalıdır ki liderlik, insanın karşısına çıkan engelleri aşarken öğrendiklerinin bütünüdür” ifadelerine yer verdi.

“Birlikte karar alma ve çalışma alanlarında ilk adımları sizler atınız”
Konuşmasında okul müdürlerine de seslenen Vali Demirtaş, “Biliniz ki sizler, bizim nazarımızda eğitimin Adana’daki liderlerisiniz. Bu ve benzeri eğitim programlarıyla sizlerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin artırılması, bir eğitim liderinde bulunması gereken özelliklerin sizlerde vücut bulması, Adana’da eğitimin bir üst segmente sıçraması anlamına da gelmektedir. Sizlerin kendi kurumlarınızın performansını yükseltmeniz, öğretmen ve öğrencilerinize rol model oluşunuz, nicelik ve nitelik açısından ilimizin eğitim göstergelerini de müspet yönde etkileyecektir. O bakımdan kurum içi çalışma huzurunun geçiş güzergahı olan iletişim başta olmak üzere, birlikte karar alma ve çalışma alanlarında ilk adımları sizler atınız. Öğretmenlerinizi, öğrencilerinizi, velilerinizi, çalışanlarınızı, aile birliklerinizi, servisçilerinizi, kısacası eğitimin tüm paydaşlarını ötelemeyiniz, ötekileştirmeyiniz. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında eğitimde yeni yaklaşımlar, çağı yakalayan hatta ötesine geçen projeler ve çalışmalar ortaya koyunuz. Öğrencilerinizle ve öğretmenlerinizle iç içe olunuz. Bir liderin, hatta bir eğitim liderinin ilk bilmesi gereken şeyin kibirden uzaklaşarak, tevazu yolunun yolcusu olması gerektiğini, aklınızdan kati surette çıkarmayınız” dedi.
Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından program, çeşitli kategorilerde düzenlenen eğitim faaliyetleri ile devam etti.

ADANA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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