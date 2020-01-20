Yüksek gerilim hattına kendini astı

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Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, zihinsel engelli Süleyman K. (38), kendini yüksek gerilim hattına iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Adalet Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Zihinsel engelli Süleyman K., kendini yüksek gerilim hattına iple astı. Süleyman K.'yi hareketsiz halde bulan mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Süleyman K.'nin öldüğü belirlendi. Süleyman K.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ADANA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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