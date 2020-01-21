Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

ADANA merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Adana merkezli Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.





ADANA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:18

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