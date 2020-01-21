İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı Adana'da demir köprüye çıkıp kendini nehre atmak isteyen şahsın üşüyünce, ısınmak için köprüde yürüyüş yapması dikkat çekti

Adana'da psikolojik sıkıntıları sebebiyle demir köprüye çıkarak kendini nehre atıp intihar etmek isteyen kişinin, üşüdüğü için yürüyüş yaparak ısınmaya çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 gün önce Seyhan Nehri üzerinde bulunan tren köprüsüne çıkan Ahmet U. (38), müzakereci polislerin 2 saatlik çabaları sonucu ikna edilerek indirildi. Ancak şahıs, dün sabah saat 07.00'de aynı amaçla tekrar köprüye çıktı. Kendisini nehre atmak isteyen şahsı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve CanKur ekipleri sevk edildi. Şahsın atlama ihtimaline karşılık sualtı polisleri de tedbir aldı. Bir dalgıç polis Ahmet U.'nun atladığında düşeceği yere nehirde vatandaşları gezintiye çıkarmakta kullanılan 'Saltanat Kayığı' ile gidip hazır beklemeye başladı. Ancak Ahmet U. müzakereci polislerin yaklaşık 3 saat dil dökmesine rağmen bir türlü ikna olmadı. Ahmet U. köprünün üzerinde bir süre sonra üşümeye başlayınca yürüyüş yaparak ısınmaya çalıştı. Ahmet U. ile birlikte müzakereci kadın ve erkek polisin de birlikte gitmesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Ahmet U. bir süre sonra polis tarafından ikna edildi. Ahmet U. savcılığın kararıyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

ADANA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

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