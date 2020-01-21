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Adana'da terör örgütü El Kaide'ye drone gönderdiler, "doğa ve düğün fotoğrafı için gönderdik" ...

İHA

Adana'da, terör örgütü El Kaide'ye drone gönderdikleri iddiasıyla yakalanan zanlıların, "Biz Suriye'de doğa ve düğün fotoğrafı çekmeleri için gönderdik. Silah olarak kullanıldığını bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bilal A. isimli şahsın dronu terör örgütü El Kaide'ye ulaştırmak için önce Adana'dan Cafer D.'ye gönderdiği, şahsın da cihazı Mehmet Salih Y. adına Hatay'a gönderdiği belirlendi. Muhammet El N.'nin de drone'u Mehmet Salih Y.'den alarak Suriye'ye götürdüğü tespit etti. Polis, bu tespit üzerine Cafer D.'yi kargodan drone'u alıp Hatay'a gönderirken cihazla birlikte yakaladı. İstanbul ve Hatay'da da operasyon yapan polis, diğer 3 zanlıyı da yakalanıp Adana'ya getirdi. Zanlıların ifadelerinde drone'un silah olarak kullanıldığını bilmediklerini akrabalarına Suriye'de doğa ve düğün fotoğrafları çekmeleri için gönderdiklerini ileri sürdükleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cafer D. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 3 zanlı tutuklandı.

ADANA

21 Ocak 2020 Salı

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